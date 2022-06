Priit Hõbemägi: kuidas RMK kestvuslepingupartner ajakirjanikuna esines

Postimees ei kirjuta metsateemalisi artikleid selleks, et need kellelegi meeldiksid, vaid selleks, et Eesti elanikud saaksid teada tõde ja selle järgi oma seisukohti ja otsuseid teha, kirjutab Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi.

27. juunil ilmus ERR-i portaalis arvamuslugu "Ragner Lõbu: metsadebatt meedias on muutunud usuküsimuseks", milles autor nõukogulikul kombel lahterdab Postimehes ja teistes väljaannetes ilmunud metsateemalised artiklid "positiivseteks", "negatiivseteks" ja "neutraalseteks".

Autor väidab asjatundmatult, nagu ilmuksid Postimehes "metsade majandamise suhtes negatiivsed" artiklid. Loomulikult ei ole see nii. Postimees toetab arukat metsamajandamist, mis kaitseb Eesti metsa ja loodust ning annab tööd metsatööstusele. Postimehe ajakirjanikud, kes metsateemaga tegelevad, kuuluvad Eesti uuriva ajakirjanduse tippklassi. "Positiivseid" ja "negatiivseid" artikleid Postimees ei kirjuta, meie otsime tõde. Ja mõnikord võib tõde olla väga valus, eriti siis kui see võib kellegi varjatud sissetulekuid paljastada.

ERR-i portaalis avaldatud artikli autor Ragner Lõbu ei saa ilmselgelt aru ajakirjanduse rollist ühiskonnas. Ajakirjanduse oluline roll on pöörata teravat tähelepanu suurt võimu omavate institutsioonide ja isikute tegevusele, et paljastada korruptsiooni ja salastamist ning selle abil hoida ühiskonna moraalset palet puhtana. Samas jätab ajakirjanikuna esinev Ragner Lõbu üles tunnistamata, et ta on tegelikult huvitatud osapool, sest OÜ Hobbiton osaniku ja müügijuhina on ta Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kestvuslepingupartner... Just siia ongi tema asjatundmatute süüdistuste põhjus peidetud. See karjub, kelle king pigistab.

Nimelt on RMK üle aasta keeldunud Postimehele väljastamast teavet, millise hinnaga müüb RMK oma kestvuslepingupartneritele riigivara (puitu). RMK müüb kestvuslepingutega oma partneritele 85 protsenti puidust. Postimehe käsutuses olevate keskmiste hindade alusel tuvastasime, et RMK on viimase viie aasta jooksul müünud kestvuslepingutega puitu kokku 52 miljoni euro võrra odavamalt võrreldes sama aja RMK avalike oksjonite hindadega. Lepingutes peituvad võimalused puiduhinda veel väiksemaks trikitada.

RMK on põhjusetult salastanud kestvuslepingutes olevad hinnad. Nüüd hakkab Tartu halduskohus arutama, kas RMK peab salajased puiduhinnad avalikustama. Kohus võttis menetlusse Postimehe kohustamiskaebuse: kui kohus peaks tunnistama kestvuslepingute info täies ulatuses avalikuks teabeks, peab RMK väljastama Postimehele kestvuslepingud ilma hindu kinni katmata, nagu nad seni on teinud.

On arusaadav, et RMK kestvuslepingupartneris võisid tekitada ärevust ja pahameelt Postimehes ilmunud uurivad lood "RMK müüs puitu 52 miljoni euro jagu oksjonihindadest odavamalt" (5.01.2022) ja "Salajane skeem, kuidas RMK kestvuslepingutest miljoneid eurosid lisakasu lõigata" (8.02.2022) jpt. Postimehes pole samas ilmunud ühtegi uudist ega arvamuslugu, milles keegi väitnuks, nagu ei peaks metsa majandama.

Meie artiklites on viidatud, et raiemahu suurendamine on ennekõike RMK kestvuslepingupartnerite huvides. Nende hulka kuulub ka Postimehe ajakirjanikke kallutatud artiklite kirjutamises alusetult kahtlustanud Ragner Lõbu. Pole ime, et talle Postimehes ilmunud metsateemalised artiklid ei meeldi.

Postimees ei kirjuta artikleid selleks, et need kellelegi meeldiksid, vaid selleks, et Eesti elanikud saaksid teada tõde ja selle järgi oma seisukohti ja otsuseid teha. Ajakirjanduse mõju ei hinnata artiklite meeldivuse järgi, vaid selle järgi, kui visalt ja püsivalt tunnustatud ajakirjanikud ühiskondlikult olulist teemat käsitlevad. Postimees jätkab metsateema käsitlemist seni, kuni me tõe välja selgitame.