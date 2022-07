Jaapan jättis hüvasti endise peaministri Shinzo Abega

Matuserongkäik viis endise peaministri kirstu läbi Tokyo poliitilise keskuse, kus asuvad nii peaministri büroo kui ka parlament, kus Abe alates 1993. aastast töötas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Abet meenutasid ka mitmed liidrid üle maailma. Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul pühendas Abe poliitikuna oma elu Jaapanile ja selle inimestele. Tokyot külastanud USA välisministri Anthony Blinkeni sõnul oli Abe visiooniga mees, kellel oli oskus seda visiooni ka ellu viia.

Hiina välisministeerium avaldas aga kahetsust, et matusel osales ka Taiwani asepresident William Lai.

"Esmalt tahaksin välja tuua, et Taiwan on Hiina osa ning sellel pole n-ö asepresidenti. Pärast endise peaministri Shinzo Abe traagilist ja ootamatut atendaati on Taiwani ametivõimud kasutanud võimalust osaleda poliitilises manipulatsioonis ja teha poliitilisi samme. Nende poliitiline skeem ei saa õnnestuda. Hiina on teinud karme avaldusi jaapanlastele nii Pekingis kui ka Tokyos, selgitades meie seisukohti," sõnas Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin.