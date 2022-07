Tariston ehitas Paldiskis plasti kasutades sõidutee

Paldiskis ehitas AS Tariston teelõigu, kus osa bituumenist on asendatud kohapeal plastikäätmetest toodetud seguga.

Tee aluskihis on asendatud bituumenist 10 protsenti plastiseguga ning kattekihis viis protsenti. Kokku tehti Paldiskis teetöid 6,6 kilomeetri ulatuses, teatas suhtekorraldusfirma Meta Advisory.

Tööde tellija Lääne-Harju vald kirjutas asfalteerimistööde hanketingimustesse sisse nõude, et asfalteerimine oleks varasemaga võrreldes keskkonnasäästlikum.

Teed ehitanud AS Tariston leidis lahendusena võimaluse hanketingimustele vastata läbi selle, et vähendada asfaldisegus kasutatava bituumeni kogust, mis asendati Šotimaal välja töötatud ja Eestis valmistatava taaskasutatud plastist toodetud seguga.

Ettevõtte tootmisosakonna juhataja Oliver Kiisler sõnas, et kuna varasemalt on väga suur osa tee-ehitusel vajalikust bituumenist Eestisse imporditud Venemaalt või Valgevenest, siis on sel aastal olnud üheks suurimaks väljakutseks tee-ehitajatele tarneprobleemid.

"Meie jaoks tähendas hanketingimustele vastava tee ehitamine võimalust kasutada teetöödel vähem bituumenit ning mõistagi meeldib ka meile mõte, et plastikujäätmetele on leitud rakendus. Kõik Paldiski värskelt valminud teelõikudel liiklejad võivad rõõmu tunda teadmisest, et asfaldi sisse segatuna on nende rajamiseks ära kasutatud hinnanguliselt kaks miljonit plastpudelit. Seeläbi on jäänud keskkonda paiskamata 70 tonni süsihappegaasi," selgitas Kiisler.

Keskkonnasõbralikuma asfaltkattega teelõigud asuvad Paldiskis Leetse ja Kadaka teel ning tänaseks on vald hankinud samadel tingimustel juba järgmise kahe teelõigu väljaehitamise – uut lahendust on plaanis kasutada Rummul Soojuse tänaval ning Paldiskis Peetri tänaval.