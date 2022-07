Tallinnas võistlesid Euroopa õpilasfirmad

"Toodame jalgratta sadulakotte, mis on valmistatud Eesti tööstuste materjali ülejääkidest. Laseme need kohalikul õmblejal kokku õmmelda sellisteks rattakottideks, mis aitavad hoida isiklikke esemeid, samuti ka hoida ratast veekindlalt vihma eest kaitstuna," kirjeldas Eestit esindanud õpilasfirma Drycyle üks asutajatest Rasmus Riim.

Riimi sõnul võiks Eesti võtta õppust Taanist ja Hollandist ning populariseerima rattasõitu. "Ma arvan, et jalgrattasõit on miski, mille juurde me peaksime minema tagasi, et eriti just väikeste distantside jaoks. Autod ju tehti selleks, et pikemaid distantse läbida, aga see on juba nii harjumuseks tulnud, et kahe kilomeetri kaugusele poodi minnakse autoga," rääkis ta.

Õpilaslaadal pakutav ei piirdu aga ainult tarbeesemetega ning tutvuda on võimalik ka rahvusköögiga.

Esimest korda osaleb võistlusel ka Ukraina õpilasfirma, mis valmistab käsitööna valminud Ukraina borši ja trühvleid. "Meie ettevõte tutvustab Eestis Ukraina kööki. Kui me esimest korda kohale jõudsime, tundsime väga oma rahvusroogadest puudust ja imestasime, et siin pole näiteks borši. Toidupoest saab osta borši, aga see on kohutava kvaliteediga. Seetõttu otsustasime, et saame ise süüa teha ja sellega raha teenida, meie pered vajavad raha," rääkis Nikita Khmelevskyi õpilasfirmast UA'nd We.

Žürii otsustab võitja väga erinevate aspektide põhjal.

"Sinna võib lugeda see, kelle idee on jätkusuutlikum, palju on teenitud, kui hästi on tehtud meeskonnatööd. Kindlasti on oluline see, et mida on õpitud, sellepärast, et see on siiski õpilasvõistlus, ja mida rohkem sa õpid seda suurem on tõenäosus, et järgmisel korral mingit ettevõtet teed, sa teed õigesti. Selle protsessi käigus on väga okei eksida. Saab kõige suuremad lollused ära teha väga väikeste riskidega," rääkis korraldaja Madis Vodja.

Kokku osales võistlusel 41 õpilasfirmat ning 21 üliõpilasfirmat, kellest kõigil midagi uuenduslikku ette näidata oli.