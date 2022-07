Peep Peterson: maksutõusu selle valitsuse ajal ei tule

"Maksutõusu selle valitsuse ajal kindlasti ei tule. Sellist kokkulepet ei ole," rääkis Peterson.

Peterson ütles, et Eesti riigieelarve tulud on praegu ülelaekumistega: "Sel aastal eelarvega hätta ei jää."

Tulevane minister lisas, et küll peavad erakonnad riigikogu valimiskampaanias ilmselt keskenduma maksupoliitikale ja eelarvele,

Peterson tõi näiteks, et suurte sotsiaalkassade nagu töötukassa ja haigekassa jätkusuutlikkuse tagamiseks oleks vaja suurendada nende maksubaasi.

Koroonaviiruse küsimused jäävad tervise- ja tööministri valdkonda. Peterson ütles, et eesmärgiks on mitte tekitada olukorda, kus valitsus tegeleb päevast-päeva covidi küsimustega. "Ei saa nii, et valitsus ei tegele Ukraina sõjaga, iseorganiseerumine ühiskonnas peab tulema," selgitas ta ja viitas ohutustaseme "valgusfoorile", mis on alarakendatud.

Peterson on olnud üle üheksa aastat ametiühingute keskliidu juht. Ametiühingute keskliit saab seega lähiajal uue juhi.