Peterson: ametiühingute keskliit valib uue juhi lähinädalatel

"Juhatus tõenäoliselt koguneb erakorraliselt teisipäeval ja kutsub kahe nädala jooksul kokku erakorralisel volikogu. See on viis, kuidas esimeest saab valida," ütles Peterson ERR-ile.

Paralleelselt volikogu kokku kutsumisega käib Petersoni sõnul kandidaatide esitamine ning järgnevad demokraatlikud valimised. "Minu eelistus oleks, et jõutakse konsensusele ühe kandidaadi suhtes, aga eks ole näga," ütles Peterson.

Ta märkis, et vahepealsel ajal juhi kohusetäitjat määrata plaanis ei ole. "On suvi ja ilmselt juulikuus midagi ei juhtu, mille puhul oleks täisdelegatsiooni vaja välja panna," sõnas Peterson.

Suurimad saavutused ametiühingute juhina

Reporter Janek Salme küsis Petersonilt, mida ta peab peab oma pea kümneaastase keskliidu juhtimise ajast suurimaks saavutuseks.

Peterson vastas, et kõige olulisem on tööandjate keskliidu, ametiühingute keskliidu ja valitsuse vahelise dialoogi taastamine ja töös hoidmine.

"See on andnud meile 25-30 erievat muudatust ja kokkulepet. See on viis, kuidas kõige kindlamalt seda valdkonda juhtida, et sul on kogu aeg partnerid laua taga ja kogu aeg käib see tasakaalustamine," rääkis Peterson.

Peterson tõstis esile ka lahenduse leidmise väljateenitud aastate pensioni ja soodustingimustel vanaduspensionite küsimusele. "Seal saime sellise tasakaalus versioon, kus inimeste päris mured tegelikult saavad lahenduse," sõnas Peterson.

"Lauljad ju vajavad uut, väärikat karjääri. Või on inimesed kaotanud töökohal tervise ja vajavad seetõttu varasemat tuge. Need asjad on läbi räägitud ja see sai paika pandud. See on ka üks valdkond, mida nüüd ministrina tuleb hakata täitma," ütles Peterson.

Peep Peterson on olnud ametiühingute keskliidu juht alates 2013. aastast.