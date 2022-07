Õliühing: Vene ja Valgevene kütus ei tohiks Eesti autodesse jõuda

Eesti Õliühing tegi maksu- ja tolliametile ettepaneku täiendada seaduseid ja nõudeid nii, et oleks kindel, et kütus, mida autoomanik paaki kallab, ei pärine Venemaalt või Valgevenest.

Eesti kütusesektorit esindav MTÜ Eesti Õliühing tegi MTA-le ettepaneku, et edaspidi nõutaks vedelkütuse saate- ja vastavusdokumentidel kohustuslikus korras ka päritolumaa lahtrite täitmist. See aitaks ühingu hinnangul parandada kütuseturu läbipaistvust. Ühtlasi vähendaks see riski, et Eesti kütuseturule jõuab Vene või Valgevene kütus.

Õliühingu juht Mart Raamat ütles samas ERR-ile, et ohtu, et eestlased praegu oma autodesse Vene kütust tangiks, pole.

"Kui me vaatame statistikaameti väliskaubanduse statistikat, siis Eestisse tuleb näiteks teatud kogus Venemaa diislikütust, aga see liigub siit kõigi eelduste kohaselt enamuses uuesti reekspordina välja ehk Eestit kasutatakse Vene diislikütuse transiitmaana. Või on teada ka juhtumeid, kus Vene diislikütust kasutatakse laevade punkerdamiseks. Mõni kuu tagasi oli isegi uudis selle kohta, kuidas Viking Line'i laevad käivad ennast Vene kütusega Tallinna külje all punkerdamas. Kuna seda Vene kütust statistiliselt Eestisse liigub, siis me tahame anda üldsusele kindlust, et vähemalt Eesti autodesse see ei jõua," rääkis Raamat.

Ta ütles, et enne Vene-Ukraina sõda pärines valdav osa Eestis tarbitud mootorikütustest Vene naftast. Pärast seda see nii aga ei ole. Õliühingu juht ütles, et kevadise laevainfo järgi jõudis näiteks kütus Eestisse nii Araabiast, Norrast kui ka Ameerika Ühendriikidest.

"Tarneallikad on tegelikult laienenud. Ilmselt ei ole enam ühte tarnijat, vaid kütusetootjatel on selles mõttes peavalu suurem, et nad peavad samad kogused leidma erinevatest riikidest ja erinevate naftatootjate juurest. Aga pigem see pilt on läinud kirjumaks," selgitas Raamat.

Tema sõnul ei oleks päritolumaa lahtrite täitmise nõudmine maksu- ja tolliametilt kütuseettevõtjatele administratiivselt keerukas ega aeganõudev ülesanne.

Maksu- ja tolliameti esindaja ütles kommentaaris ERR-ile, et amet toetab ettepanekuid, mis aitavad kaasa sanktsioonide täitmise järelevalve parendamisele. Samas tuleb õliühingu ettepaneku puhul veel kaaluda selle teostatavust ning täpsemat korraldust.

Amet teatas, et ka praegu on kütuseettevõtjatel omal algatusel võimalus avaldada käideldava kütuse päritolu ning seeläbi vabatahtlikult suurendada kütuseturu läbipaistvust.