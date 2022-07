Kunnas: Ukraina vägede pealetungi pole enne sügist oodata

Ukrainale antud lääne täppisrelvad takistavad Vene vägede varustamist ja juhtimist. Ladude tabamine on juba vähendanud Vene kaudtule intensiivsust.

President Volodõmõr Zelenski andis hiljuti käsu terve Ukraina territooriumi vabastamiseks. "Aktuaalne kaamera" uuris, kas see tähendab aktiivse tegevuse kandumist Vene poolelt Ukrainale.

"Augusti lõpus, septembris, sest Ukraina nüüd korraldab oma relvajõude ümber - suurendab seda miljoni inimese suuruseks. Ja võtab kasutusele relvasüsteeme, mis ta on lääneriikidest saanud," rääkis riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas.

"Ukraina üritab eelkõige Hersoni oblastis ikkagi ka suuremat pealetungi. Nad on oma avaliku arvamuse ootused üsna kõrgele tõstnud selles osas," ütles rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik.

Vene väed on vallutanud Severodonetski ja Lõssõtšanski kaitsjate kaudtulega väljasurumise teel. Nüüd on Vene väed toppama jäänud.

USA HIMARS-ide täppislöökide jaoks vajalikku satelliitseiret venelased siiani segada pole suutnud.

"Severodonetski ja Lõssõtšanski lahingud näitavad, et (Venemaa režiimi Vladimir) Putin, nii nagu Adolf Hitler teise maailmasõja teisel poolel, sekkus otseselt lahingutegevusse ja andis poliitilisi suuniseid," rääkis Kunnas.

Vene vägede lahkumine Maosaarelt pärast Ukraina kaudtuld selle pihta oli märk ka Vene sõjaplaanide muutumisest merel. Vilja väljaveo kokkuleppe saavutamine Ukraina sadamatest võib viidata Venemaa loobumisele mõttest Ukrainat merelt rünnata.

"Kui vilja osas peaks mingite lahendusteni jõutama ja oleks võimalik hakata Odessast ja lähedaslolevatest sadamatest välja viima, siis tegelikult on see väga selge märk, et venelased on kaotanud vähemalt lähiajal lootuse meredessandiga Lõuna-Ukrainas maabuda," selgitas Kannik.

Siiski on suve lõpuni oodata venivat ja kurnavat sõda suuremate muutusteta rindel, kuid laastamistööga Ukraina linnades ja külades.