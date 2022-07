Hiiumaa saab rendielektrirataste võrgustiku

Elektrijalgrataste rendivõrgustiku eestvedaja, MTÜ Ungrukivi Seltsi juhatuse liige Peep Lillemägi rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et praegu renditakse rattaid Facebooki vahendusel ja erilist reklaami nad veel teinud ei ole, sest hetkel on neil 12 Eestis toodetud Ampleri elektrijalgratast, kuid rataste arv peaks suve lõpuks enam kui kahekordistuma.

"Ühe akutäie energiaga saab sõita 50 kuni 70 kilomeetrit ja selle vahemaaga jõuab Hiiumaal juba päris kaugele. Need rattad on lisaks veel sellised, et kui õnnestubki aku tühjaks sõita, siis saab kasutada nagu tavalist jalgratast ja vändata puhtalt kondiauruga, aga Hiiumaal on vahemaad nii väikesed, et seda vajadust ilmselt ei tule, igale poole jõuab ka aku jõul," selgitas Lillemägi.

Rataste laadimiseks on Heltermaa sadamas ja Kõrgessaares päikesepaneelide abil energiat salvestavad Trian-S nimelised majakesed, mille looja on Hiiumaal tegutsev Tõnis Kasemägi. Lillemägi ütles, et samasugune maja pannakse püsti ka Kõpu kanti.

"Selle majakese eelis on pigem see, et ta ei vaja Eesti Energiat ega muid võrkusid taha. Teda saab paigaldada täiesti erilistesse ja põnevatesse kohtadesse ja samas on autonoomsusega tagatud kõik eluks vajalik," rääkis Kasemägi.

Elektrijalgratta järgi proovinud Piret Eesmaa ütles, et tema hinnangul sobib see Hiiumaa avastamiseks.

"See ratas ise on nii kerge, et isegi kui sul saab elektrienergia otsa, siis sõidad sellega lihtsalt edasi nagu tavalise jalgrattaga. Tegelikult Hiiumaa on ju isegi tavalise jalgrattaga avastamiseks, nii et on võimalik. Ta on piisavalt lame ja jõuad igale poole," rääkis ta.

Peep Lillemägi lisas, et paari nädala jooksul on plaanis luua laadimiskohad ka Hiiumaa Coopi kaupluste juurde.