Kansase valijad ei toetanud rahvahääletusel abordikeeldu osariigis

USA Kansase osariigis toimus rahvahääletus ettepaneku osas muuta Kansase osariigi põhiseadust nõnda, et osariigi esinduskojal oleks võimalik keelustada osariigis abort, vahendab Politico .

Ameerika Ühendriikide abordiõiguse aktivistid saavutasid edu Kansase osariigi rahvahääletusel kui Kansase valijad ei toetanud osariigi põhiseaduse muutmist, millega oleks võimaldatud osariigi esinduskojal keelustada osariigis abort.

Rahvahääletus Kansases toimus kuus nädalat peale USA ülemkohtu otsust lõpetada abordi põhiseaduslik kaitse Ameerika Ühendriikides.

Hääletuse tulemusena on Kansas üks väheseid vabariiklaste domineeritud osariike, kus abort on seaduslik.

Abordiõiguse eest seisvad aktivistid püüavad ka teistes konservatiivsemates osariikides rahvahääletuste abil kas abordiõigus taastada või takistada selle keelustamist.

Osariigi põhiseaduse muutmisele hääletasid ülekaalukalt vastu ka mitmed Kansase konservatiivsed maakonnad.

Hääletustulemus võib vähendada ka vabariiklaste huvi kasutada abordi keelustamise retoorikat sügisel toimuvatel USA kongressi vahevalimistel.

Abordi jätkuv seaduslik staatus Kansase osariigis tähendab, et naised tulevad osariiki vastavat protseduuri tegema ka lähedal asuvatest Missouri, Oklahoma ja Texase osariikidest, kus abort on keelustatud. Sellist liikumist Kansasesse kasutasid abordikeelu pooldajad oma kampaaniasõnumites, kuid valijaid Kansases see ei mõjutanud.

Kansase osariigi valijad hääletasid varem kaks korda presidendivalimistel Donald Trumpi poolt.

Vabariiklaste poolt domineeritud Kansase osariigi esindajatekoda paigutas rahvahääletuse erakondade eelvalimiste ajale, mil on osariigist eemal pigem progressiivsemate vaadetega üliõpilased. Tihti on sellised hääletused koos üldvalimistega sügisel.

Enne referendumipäeva tehti Kansases juulis küsitlus, mille käigus selgus, et kolmandik valijatest ei toeta ühegi piirangu kehtestamist abordile ja ainult üheksa protsenti toetab täielikku keeldu.

Üks 2021. aasta küsitlusuuring leidis, et üle poole Kansase elanikest toetab järgmist väidet: "Kansase valitsus ei peaks panema piiranguid naiste abordi saamise võimalustele."

Väljaande Vox teatel toimub USA-s novembris abordiõiguse osas veel neljas osariigis novembris rahvahääletus.