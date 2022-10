ERR USA-s: väikefirmade jaoks on vahevalimiste peateema inflatsioon

Novembris on USA kongressi vahevalimised ning nende üks peateema on inflatsioon.

Tony Stafford on olnud restoraniäris 27 aastat. Praegu on tema peamine eesmärk teha tagasi pandeemiaaegsed kaotused, kuid inflatsioon on muutnud selle võimatuks. Staffordi sõnul kasvavad hinnad niivõrd kiiresti, et ta ei jõua isegi uusi menüüsid printida.

"Iga päev või igal nädalal haaran telefoni, et kuulda järjekordsest puudujäägist või hinnatõusust," ütles ta.

"Minu alluvuses töötab üle 30 inimese. Ma muretsen nende perede pärast ja mõtlen, kuidas saan neile palka maksta, et neil oleks midagi söögilauale panna," sõnas restoraniomanik Angela Goodman.

Staffordi ja Goodmani sõnul on väikeettevõtjate jaoks inflatsioon novembrikuiste kongressi vahevalimiste peateema. Hiljutised küsitlused näitavad, et nad ei ole selles paadis üksi ja enamik ameeriklastest on majanduse olukorra pärast mures.

Puudub aga üksmeel, kumb erakond on selles vallas pädevam. Virginia valija Andrew Yeatmani hinnangul on demokraadid selgelt näidanud oma suutmatust ja ta kaldub vabariiklaste poole.

"Mina ja abikaasa soovime pensionile jääda ja üritame selleks leida võimalusi praeguses majanduslikus olukorras. See on keeruline," ütles ta.

Virginia osariigis läheb valimiskasti juurde ka Roland Dedmon, kelle arvates ei saa kogu süüd demokraatide kaela veeretada. Ta loodab, et hiljuti vastu võetud inflatsiooni vähendamise seadus aitab tulevikus pidurada retseptiravimite ja tervishoiu hindade kasvu.

"Isegi riikliku tervisekindlustusprogrammiga maksan kahe retseptiravimi eest 300 dollarit kuus. Mulle ei meeldi vasakpoolsete juures palju asju, aga on veel rohkem, mis ei meeldi paremäärmuslaste seas," ütles ta.

"Minu arvates on viimased kaheksa kuni 12 aastat valimiste ajal teineteist süüdistatud ja see ei meeldi mulle. Mulle tundub, et poliitikud ei taju tegelikku kriisi. Eriti siin maakonnas, kus inimestel pole isegi toiduks raha," rääkis Angela Goodman.

Analüütikud tunnistavad, et poliitiline lõhe on USA ühiskonnas sügav ja samal ajal otsivad mõlemad erakonnad oma identiteeti. Eelmisel presidendil Donald Trumpil on näiteks endiselt märkimisväärne mõjuvõim vabariiklaste seas, kuid poliitikakonsultandi Karl Rove'i sõnul ei pruugi see tuua soovitud kasu üleriiklikel valimistel. Tema hinnangul peaksid vabariiklased keskenduma nii majanduslikele kui ka kultuurilistele probleemidele.

"Vabariiklased rõhuvad hinnatõusule jne, aga üks peamisi põhjusi, miks Wisconsin ja Pennsylvania on liikunud üsna järsult vabariiklaste poole, on seotud kultuurilise probleemiga ja selleks on kuritegevus," kommenteeris vabariiklasest poliitikakonsultant Karl Rove.

"Praegused teemad soosivad vabariiklasi. Näiteks, kui räägime inflatsioonist, kuritegevuse kasvust, haridusest, kodutusest," loetles California osariigi vabariiklaste juht Jessica Millan Patterson.

Inflatsiooni järel on demokraatide valijate üks peateema abordiõigus. Eriti pärast ülemkohtu möödunudsuvist otsust, mis andis osariikidele võimaluse kehtestada piiranguid ja keelde.

"See oli inimestele äratuskell ja nad mõistsid, millised olulised teemad on valimissedelil. See, et vabariiklased soovivad kehtestada üleriikliku abordikeelu, aitas kinnitada nende valimiste valiku," ütles demokraadist poliitikakonsultant Stephanie Cutter.

Ta tunnistas, et seis on tasavägine ja tõenäoliselt saavad esindajatekoja enamuse vabariiklased.

Demokraatide probleem on see, et suur hulk nende valijaid võib jääda koju. Hiljutiste uuringute järgi on alla 30-aastased valijad muutunud ükskõikseks, sest tunnevad, et nende häälest pole kasu. Kaks aastat on demokraatide käes olnud kongressi mõlemad kojad ja Valge Maja, kuid vaatamata sellele ei suudetud abordiõigusi kaitsta.

"Lisaks, kui räägime poliitikast, siis internetis levitatakse nii palju propagandat, et on keeruline mõista, mis on tänapäeval tõde ja vale. See vähendab valimismotivatsiooni, kui pole isegi aru saada, mis on päris," ütles New Yorgi valija Nyla Symone.

"Mõlema erakonna poliitilised juhid on loobunud oma põhimõtetest, et koguda erakondlikke poliitilisi punkte, või levitanud vandenõuteooriaid, et õõnestada nii meie eneseusaldust kui ka usaldust demokraatlikesse institutsioonidesse ja protsessidesse," rääkis Valge Maja endine rahvusliku julgeoleku nõunik Herbert Raymond McMaster.

Ameeriklaste valimissüsteemi kahtlusi üritavad omakorda ära kasutada välisriigid, eelkõige Hiina ja Venemaa.