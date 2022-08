Kultuuriedendajad püüavad elu sisse puhuda Kõrgessaare tehasekompleksile

Veidi vähem kui 20 aasta eest tabas Hiiumaad suur sotsiaalmajanduslik hoop, kui Kõrgessaares 1912. aastal rajatud kunagises kunstsiidi vabrikus tegutsenud kalatööstus lõpetas tegevuse ja mitusada inimest jäid tööta. Nüüd tahab mittetulundusühing Viscosa Kultuuritehas teha sellest koha, kus peetakse kultuuriüritusi.

MTÜ üks asutajaliige ja praegune Kõrgessaare osavallavanem Niels Rattiste ütles, et see idee sündis arutelus kinnisvaraettevõtja Marco Pärteliga.

Laupäeva õhtul oli kultuuritehases Pühalepa muusikafestivali raames esimene avalik üritus, Erki Pärnoja ja Collegium Musicale kontsert mitmesajapealisele publikule

"Järgmisel aastal tuleb oma kogu hooaja repertuaariga siia lasteteater Piip ja Tuut näiteks. Meil on siin kuulda kokkulepetest Hiiumaa kinoga, kes tuleb siia regulaarselt kino näitama, käivad läbirääkimised erinevate festivalide ja kontsertide korraldajatega," rääkis Rattiste.

Praegu on alustatud üritustega kompleksi selles osas, kus on teada selle ohutus. Kompleksi teiste osade puhul tellitakse ehitustehniline ekspertiis, mis näitab, mida kasutada saab. Saali põrandat, kus peeti esimene kontsert, katab nüüd kunstmuru.

"Viimase kuuga on siin toimunud tõeline arenguhüpe. Siin on väga palju vabatahtlikku tööd, eelkõige MTÜ Viscosa Kultuuritehas eestvedamisel ja ka kohalik kogukond on tulnud nende tegemistega kaasa, on käinud siin abiks ja oleme saanud ruumid puhtaks," ütles Rattiste.

Rattiste lisas, et kultuuritehase haldamiseks luuakse eraldi sihtasutus.

Kultuuritehases esimese kontserdi korraldanud Kristel Üksvärava hinnangul on sellel potentsiaali saada tuntuks ehk isegi Läänemere piirkonnas laiemalt.

"Praegusel juhul keegi ei sea kahtluse alla, et miks on Tallinnas kultuurikatel või et miks me arendame ja edendame Kreenholmi. See on järgmine selline suurepärane näide sellest, kuhu saaks tõesti väga mitmekülgset kultuuri tuua," lausus Üksvärav.