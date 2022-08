Tallinna Vesi tahab vee hinda tõsta

"Ligi 23-protsendise inflatsiooni olukorras, kus kõrge elektrihind mõjutab kõiki sektoreid, ei kata kehtiv veeteenuse hind enam kõiki põhjendatud kulusid. Et tagada kvaliteetne ja järjepidev teenus, tuleb meil kulude katmiseks taotleda konkurentsiametilt veeteenuse hinna tõstmist," lausus Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejev.

Konkurentsiametile esitatud taotluse kinnitamisel tõuseb Tallinna Vesi veeteenuse hind keskmiselt 14 protsenti. Taotluse kinnitamisel maksaksid erakliendid ühe kuupmeetri vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest 1,87 eurot koos käibemaksuga ja ärikliendid 3,57 eurot, millele lisandub käibemaks.

Taotluse kinnitamisel suureneb Tallinna Vesi müügitulu aasta baasil 5,6 miljonit eurot, teatas ettevõte börsile.

Timofejevi sõnul kasutab keskmine Eesti leibkond ühes kuus 2,2 kuupmeetrit vett pereliikme kohta, mis tähendab, et veeteenuse hind Tallinna Vee teeninduspiirkonnas tõuseb umbes ühe euro võrra inimese kohta kuus.

Tallinna Vesi taotleb veeteenuse hindade tõstmist Tallinna ja Saue teeninduspiirkonnas. Nendes piirkondades on võimalik esitada konkurentsiametile lühimenetluse taotlus, sest praegune hind on seal kehtinud vähem kui kolm aastat. Lisaks taotleb Tallinna Vesi ka lähivaldades asuvate vee-ettevõtete hulgihinna muutmist.

Elektrienergia järsu hinnatõusu kompenseerimiseks lõi konkurentsiamet lühimenetluse vormi, mida on juba kasutanud teised Eesti vee-ettevõtted. Tänavu on uut veeteenuse hinda taotlenud juba 17 Eesti vee-ettevõtet, suurematest linnadest teatasid hinnatõusust näiteks Tartu ja Narva vee-ettevõtted. Lisaks on menetluses veel 11 ettevõtte hinna muutmise taotlused.

Elektri osakaal moodustab Tallinna Vee tootmiskuludest ligikaudu 25 protsenti. Kõige enam elektrienergiat kasutab ettevõte reo- ja veepuhastamise protsessides ning pumplates. Palju elektrit tarbivad ka osonaatorid, mis aitavad tagada puhta kraanivee ja vähendada kraanivette lisatava kloori kogust, teatas ettevõte.

Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, mis teenindab enam kui 23 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja pealinna ümbritsevates valdades.

Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55 protsenti) ja energiakontsern Utilitas (20 protsenti).