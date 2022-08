Saksa poliitikud hakkavad maksupettuse skeemi asjas Scholzi küsitlema

Skeemi tuntakse kui "cum-ex". Selle käigus vahetasid investorid dividendide väljamaksmise päeval kiiresti aktsiaid, mis hägustas aktsiate omandiõigust. See võimaldas lõpuks investoritel hankida maksusoodustusi. Nüüd on see seaduselünk suletud.

"Cum-ex" skeem on nüüd aga Saksamaal muutunud poliitiliseks skandaaliks. Skeemi uurinud prokurörid leidsid hiljuti linna kohaliku poliitiku seifist 200 000 eurot sularaha.

Skeemi uurimine on olnud põhjalik. Võimude teatel hõlmab see skeem umbes 100 panka ja olemas on vähemalt tuhat kahtlusalust.

Reedel kohtub Scholz Hamburgi poliitikutega. Hamburgi võimud uurivad, miks oli vaja rahandusministeeriumi sekkumist, et kohalik omavalitsus pidi Warburgi pangalt tagasi nõudma skeemi raames teenitud miljoneid eurosid. Warburg on Hamburgis mõjuvõimas finantsfirma. Scholz oli siis Hamburgi linnapea.

"Poliitilise mõjutamise kahtlus tuleb kõrvaldada. Scholz peab laduma kõik faktid lauale," ütles kristliku-demokraatliku partei (CDU) liige Goetz Wiese.

2021. aasta valimiskampaanias sattus Scholz surve alla Wirecardi pettuse tõttu. See ei häirinud oluliselt siiski Scholzi valimiskampaaniat. Wirecardi skandaali uurinud endine Saksa parlamendi liige Fabio De Masi ütles, et seekord võib Scholzil minna halvemini.

"Sellel afääril on potentsiaali Scholzi ohustada. Praegu on poliitiline õhkkond energiahindade tõusu tõttu teistsugune," ütles De Masi.

Scholz kohtus juba eelmisel aastal Hamburgi poliitikutega. Ta tunnistas siis, et kohtus mitu korda Warburgi juhiga. Scholz eitas siis, et kasutas oma poliitilist mõjuvõimu Warburgi aitamiseks.

"See on olnud probleem juba kaks ja pool aastat. Uuritud on hulk toimikuid, üle on kuulatud palju inimesi. Tulemus on see, et poliitilist mõju pole olnud," ütles hiljuti Scholz.

Juhtum on siiski viimaste nädalate jooksul taas ajakirjandusse jõudnud. Maksupettust uurivad poliitikud leidsid Scholzi kodupartei ridadesse kuuluva ja endise Hamburgi poliitiku seifist üle 200 000 euro sularaha. Scholz väidab, et pole selle poliitikuga seotud.

Warburg väidab, et maksis kõik maksud tagasi. Osad poliitikud väidavad, et uurimist tuleb jätkata.

"Kulub veel palju aastaid, et sellele tohutule maksupettusele saaks joone alla tõmmata," ütles Hamburgi poliitik Milan Pein.