Spordiklubid on hädas kõrgete energiahindadega

Spordiklubide keti My Fitness juhatuse esimees Erkki Torn ütles, et erinevalt mõnedest muudest asutustest, on spordiklubides väga keeruline lülitada välja nii ventilatsiooni, jahutust, valgustust kui ka saunu. "Kõik need on väga olulised komponendid meie tegevuses – soovime alati teenindada oma liikmed parimal viisil. Kui lülitame välja elektri, siis peaksime panema tegelikult ka oma klubid kinni. Oleme teinud suuri pingutusi, et oma tarbimist vähendada ning samal ajal mitte kahjustada oma teenuse taset," rääkis Torn ERR-ile.

Torn pole sugugi rahul valitsuse tegevusetusega tekkinud olukorras. "Valitsus ei toetanud meie sektorit ka Covid-19 perioodil, kus olime suletud üle 200 päeva ning mis oli ebaõiglane. Loomulikult ootame meie ning kogu spordiklubide sektor riigilt abi ja toetust, kuid tundub, et tervisespordi sektor ei ole valitsuse prioriteet. Kahjuks ei ole arutatud mingit toetuspaketti ettevõtetele," ütles Torn.

Tema hinnagul ei saa valitsus isegi aru, kui suureks on energiakriis muutunud, kus lisaks elektrikulule on märkimisväärselt tõusnud ka küttekulud. "Tundub, et ei tunnistata isegi probleemi, ning kui seda ei tehta, siis ei otsita ka lahendusi – väga arusaamatu olukord ja suhtumine meie riigi poolt. Need kaks artiklit - kütte- ja elektrikulud - moodustavad väga suure osa spordiklubide kulubaasist," rääkis Torn.

Ta meenutab, et eelmisel nädalal pidi Eestis sulgema uksed spordiklubi Impuls, varem Arctic Sport Club, mis tegutses aastast 2003. "Seega tänane olukord ei ole paljudele jätkusuutlik ning kõik on mures tuleviku osas. Valitsus võiks tegeleda tänases energiakriisis ennetusega mitte tagajärgede lahendamisega," märkis Torn.

Tema sõnul on pidanud My Fitnessi klubid ka treeningpakettidehinda tõstma, kuid see ei kompenseeri kaugeltki energia- ja küttekulusid.

Riigi toetus peataks pankrotilaine

Probleemid kõrgete energiahindadega kummitavad ka Tallinnas asuvat Arigato spordiklubi. "Konkreetselt sellel tunnil me elektrit kokku ei hoidnud, ja sellest poleks ka palju abi, sest energiahinnad on kõrged kogu aeg," ütles Arigato klubi Marju Liivandi. Energiakokkuhoidu on klubil, mille põhikuluks on suvel jahutus, raske ise reguleerida. "Meie klubil on ka suur klaasfassaad, mille temperatuur tõuseb 60-70 kraadi juurde ja see tähendab, et jahutada tuleb ruume kindlasti," ütles Liivandi. "Jahutus on klubis treenija jaoks inimõigus," rõhutas Liivandi.

Ühe variandina, kuidas püsivalt kõrgete energiahindade juures ellu jääda, on klubi kaalunud varianti panna kliendi treeningutasu baashinnale juurde energiakomponent, mis varieeruks vastavalt igakuisele reaalsele energiahinnale. Liivandi sõnul pole aga kindel, kas turg oleks selleks valmis. "Mulle tundub, et veeretaksime siis probleemi eratarbija kaela. Aga probleem on ju sügavam - näiteks pole selge, mis alustel elektribörs toimib," ütles Liivandi.

Tema sõnul peaks Eesti sarnaselt Lätile toetama eratarbijate kõrval ka ettevõtjaid. "Siis saaksime talve üle elada ilma pankrotilaineta," märkis ta. "Meie klubi gaasi- ja elektrikulud on viis kuni kuus korda tõusnud võrreldes varasemate aastatega. Kui arved on 70 000 eurot kuus, siis spordiklubide käibe juures pole neil mingit võimalust opereerida," sõnas Liivandi. "Siis ongi kaks varianti: panna uksed kinni või maksta omanikul peale," ütles klubijuht.

Arigato kuupakettide hinnad on 39-69 eurot, My Fitnessi Postimaja spordiklubi ühe kuu täispakett maksab 59 eurot.