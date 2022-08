3G-võrgu sulgevad ka teised Eesti kõneoperaatorid

3G-võrgu sulgemist põhjendab Telia suureneva vajadusega kiirema mobiilse andmeside järele, mida 3G teiste võrkude kõrval pakkuda ei suuda. Lisaks Teliale plaanivad 3G-võrgu sulgemist ka Tele-2 ja Elisa Eesti operaatorfirmad.

"Suure tõenäosusega juhtub see 2025. aasta lõpuks," rääkis Tele-2 tehnoloogiadirektor Tanel Sarri ERR-ile.

Elisa mobiilvõrkude valdkonnajuhi Kristo Korgi sõnul on Elisa 3G võrgu sulgemine üks lähituleviku suuremaid strateegilisi tegevusi, kuid kindel ajakava pole täna veel paigas.

Tanel Sarri sõnul töötab 3G täna valdavalt 900 MHz peal ja 4G 800 MHz sagedusel. "See aasta toimub ka oksjon 700 MHz eraldamiseks operaatoritele, mis saab olema kõige madalam sagedus, mida operaatorid Eestis kasutavad," sõnas Sarri.

Operaatorfirmade sõnul on 3G tänaseks ülalpidamise ja kasutuse efektiivsuse poolt üks kulukamaid tehnoloogiaid.

Korgi sõnul liiguvad 3G-võrgus nii kasutatav riistvara, sagedusressurss kui ka pakutavad põhiteenused tulevikus jõudsalt 4G ja 5G tehnoloogia kasutusse.

Kork kinnitas, et muutuvad ainult võrgugeneratsioonid ning sagedusvahemikud, millel teenust klientidele pakutakse.

"3G võrk on mitmel pool maailmas juba kinni pandud ning see, et ka Eestis seda tehakse, on asjade loomulik käik," lisas Tele-2 tehnoloogiadirektor.

Antud võrgu sulgemine on oluline, et hoida investeeringud efektiivsed ja teenuste hinnad mõistlikud, märkis Sarri.

"Samas ei soovita me uusi seadmeid ja süsteeme planeerides 3G võrguga enam arvestada, kuna investeeringut tehakse tihti pikemaks kui 3 aastaks," rääkis ta.

3G-võrgu peal on siiani töötanud mitmed riigi kinnised sidevõrgud, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna juhataja asetäitja Mart Laasi sõnul leiavad sideettevõtjad riigiasutustega kindlasti sobiva lahenduse.

Ka kõneside liigub tänaseks juba andmesidekanalis, mobiilsides on suur nappus vabadest sobilikest vahenditest, lisas Laas.

"Oluline on lisada, et 3G võrkude sulgemine ei ole kuidagi õigusaktidega sätestatud, vaid sideettevõtjate äriline otsus," märkis ta.