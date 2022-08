Ehituslubade andmist pidurdavad uue ehitisregistri rikked

Urmas Sõõrumaa kinnisvarafirma pöördus kaebusega ministeeriumite ja Tallinna linna poole, sest Patarei Merekindlusele ehitusloa andmine on jäänud toppama. Linna sõnul on probleemi põhjuseks uue ehitisregistri tehnilised rikked, mida pole mitme kuu vältel suudetud kõrvaldada.

Firma väitel esitasid nad selle aasta 1. aprillil ehitisregistri kaudu Tallinnas, Kalaranna tn 28, Kalaranna tn 30 kinnistutel asuva Patarei merekindluse ehitusprojekti järgseteks töödeks ehitusloa taotluse.

"Oleme varasemalt esitatud märkused lahendanud ja esitasime korrigeeritud ehitusprojekti 28. juunil. Nüüd on möödunud 50 päeva, kuid ehitusloa taotlus on seniajani lahendamata, see tähendab, et ehitusprojekti ei ole tagastatud märkuste lahendamiseks ega väljastatud ehitusluba," kirjutas US Real Estate OÜ juhatuse liige Tarmo Pohlak oma märgukirjas ametkondadele.

Seaduse järgi tuleb ehitusluba kohalikul omavalitsusel menetleda 30 päevaga.

Pohlak lisas, et firma on Patarei merekindluse hoonestatud kinnistu ostnud riigilt kohustusega see kokkulepitud tähtajaks rekonstrueerida. Ehitusloa menetluses tekkinud viivitus mõjutab oluliselt tööde tähtaegset valmimist.

Firma esindajate sõnul on tegemist üldise probleemiga, mille näitlikustamiseks toovad nad oma märgukirjas välja veel kuus kinnisvaraobjekti, mille puhul on ehituslubade andmine läinud üle lubatud tähtajast.

Pohlak palub nii majandusministeeriumil, justiitsministeeriumil kui ka Tallinna planeerimisametil välja selgitada, miks ehituslubade andmine toppab.

"Meile teadaolevalt seisneb üks probleem selles, et uuenenud ehitisregister ei tööta. Erinevad ehitusloa menetluse osapooled ei saa kas toiminguid teha, ei näe juba tehtud märkuseid, ei saa teavitusi tööülesannete kohta. Probleeme esineb ka dokumentide salvestamisega, kas ei saa üles laadida või siis kaovad peale salvestamist. Kõik see võtab ehitusloa menetluses olulise ajalise ressursi," kirjutas Pohlak.

Linnaplaneerimisameti juhataja Ivari Rannama sõnul on Pohlakul õigus - probleem seisneb ehitisregistris. "Peale uue ehitisregistri kasutuselevõtmist on meie töö olnud oluliselt takistatud. Oleme tegelenud hästi palju tehniliste tõrgetega," ütles Rannama.

"Iganädalaselt peame ehitisregistrit arendavas majandusministeeriumis koosolekuid, kus räägime probleemidest, kuid meid teeb väga murelikuks tempo, millega neid probleeme lahendatakse," ütles Rannama.

Patarei merekindluse ehitusloal on Rannama sõnul siiski ka sisulisi teemasid, mis nõuavad üle vaatamist. "Täna on keskkonnaametil lahendada ülesanne, mis puudutab projektis ettenähtud ehituskeeluvööndisse ehitamist," ütles Rannama.

Uus ehitisregister alustas tööd mai lõpus. Sellest ajast on keskkonna kasutajad kurtnud ka probleemide üle. Ehitisregistri arendamine maksis riigile kokku 351 761 eurot. Tarkvaravead kõrvaldavad registri tegijad tasuta.