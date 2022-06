Vallad-linnad on uue ehitisregistri vigade tõttu tähtaegadega hätta jäänud

Uue ehitisregistri vead on nii suured, et omavalitsused on ehituslubade taotluste menetlemisega hädas ning tähtaegu ei suudeta täita, teatas majandusministeeriumile (MKM) Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL). Ministeeriumi teatel on suur osa vigadest kõrvaldatud.

Ehitisregistri ulatuslikud probleemid on saanud otseseks takistuseks kohalikele

omavalitsustele ehitus- ja kasutuslubade taotluste menetlemisel ning registris esinevate probleemide tõttu on ehitus- ja kasutuslubade menetlemine

osutunud äärmiselt keeruliseks, tihti ka võimatuks, märkis HOL pöördumises.

Ehitisregistris on probleeme ametnikule suvaandmete kuvamises, dokumentide meelevaldses sidumises registri enda poolt, samuti menetlusdokumentide kustumises. "Praeguseks on ilmne, et uus ehitisregister ei ole kasutamiseks valmis ja registril esineb märkimisväärseid puudusi," teatas HOL.

HOL-ile teadaolevalt on mitmed omavalitsused ja teised ehitusloa menetlusega seotud asutused teavitanud, et nad on ehitusloa taotluste menetlused peatanud seni, kuni ehitisregister on võimeline taas tagama korrektse menetluse.

"Paraku seab ehitusseadustik ette taotluste menetlemisele ja loa andmise üle otsustamisele lühikesed tähtajad ja neid järgida ei ole tekkinud olukorras parimagi tahtmise juures võimalik," märkis HOL.

HOL pakkus välja, et seni, kuni uus ehitisregister töökorda parandatakse, võiks kasutusele võtta endise registri.

MKM: suuremaid tehnilisi tõrkeid ei tohiks enam olla

Möödunud nädalal lahendati enamik suurimatest tehnilistest probleemidest, kuid seni tegeldakse spetsiifilisemate muredega, öeldi ERR-ile MKM-ist.

"Tänaseks ei tohiks olla suuremaid tehnilisi tõrkeid, mis takistaksid laiemalt lubade väljastamise protsessi, pigem on tegu nii-öelda anomaaliatega," ütles ministeeriumi pressiesindaja Kadri Laube.

Laube tõi näiteks, et juba reedel anti ehitisregistri kaudu välja ehitus- ja kasutuslube ning projekteerimistingimusi 63, esmaspäeval 60. Lubade väljastamiseks esitati reedel 156 taotlust, esmaspäeval oli see arv 193.

Laube möönis, et sellist olukorda, kus asutused ehitisregistri vigade tõttu hätta satuvad, ei oleks tohtinud tekkida. "Ennekõike palume praegu kõigilt osapooltelt kannatust – nagu arvudest näha, siis on toimunud ka pärast registri uuele versioonile üleminekut igapäevaselt nii taotluste kui teatiste esitamine ja menetlemine, kuigi tõrgetega. Siiski on selge, et tavapäraste menetlusaegade taastumiseks läheb mõni nädal," lausus ta

Laube sõnul on kõik ajakriitilised probleemid, millest on ehitisregistri talitusele teada antud, esmatähtsad ja hättajäänuid aidatakse, et ükski luba seisma ei jääks.

Laube nentis, et enim oli probleeme energiamärgise väljastajatel, kes ei saanud energiamärgist salvestada, ja enamikul kasutajatel kooskõlastuste nägemisega. Mitmes omavalitsuses oli takistatud haldusaktide väljastamine. "Need probleemid on lahendatud. Küll on aga alles veel mõned probleemid, mis võivad ühe või teise omavalitsuse tööd raskendada või ajutiselt pärssida," ütles ta.

Vana registri turvariskid oleks liiga suured

HOL-i ettepanek võtta ajutiselt kasutusele vana ehitisregister pole mõistlik, märkis Laube.

"Esiteks on kriitilisemad probleemid möödunud nädala keskpaigast lahendatud. Teiseks olid vanas süsteemis vananenud tehnoloogiast tulenevad turvaaugud, mille paikamine oleks olnud ajutiseks kasutuselevõtuks ebamõistlikult kallis, peaaegu 100 000 eurot, ja avatuks jätmine riskantne," ütles ta.

30. mail kasutusele võetud uue ehitisregistri tarkvara arendati mitme projekti käigus ja arendamine jätkub. Laube sõnul tehakse uueneva ehitisregistri erinevad projektid raamlepinguga, mille osalejad on Tieto, Datel, Idakoidliku ja Informata konsortsium.

Arendusprojektid maksid riigile kokku 351 761 eurot. Tarkvaravead kõrvaldavad registri tegijad tasuta.

Laube sõnul ei tulenenud peamised probleemid üldse tarkvaravigadest, vaid eelmise ehitisregistri versiooni kaardistamata andmebaasivigadest, mis testimise käigus kahjuks ei ilmnenud. "Need ja ootamatud välised tehnilised probleemid tõid kaasa tõrked, mis on kahjuks põhjustanud ehitisregistri kasutajatele probleeme," ütles ta.