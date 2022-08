Saksa sotside vasaktiib tahab Venemaaga Ukrainas relvarahu

Saksamaa sotsiaaldemokraatliku partei vasakpoolsemad liikmed soovivad, et Saksa valitsus pingutaks Vene-Ukraina sõja lahendamiseks rohkem diplomaatilisel rindel ning hoiatavad liigse taasrelvastamise eest, vahendab Eurointegration Saksa nädalalehte Der Spiegel .

Saksa leht Der Spiegel on näinud Saksa sotside vasakpoolsete kirja, milles märgitakse ära, et "sõja jätkamine toob vaid veel hukkunuid ja hävingut. Koheselt tuleb kehtestada relvarahu ning alustada ulatuslike rahuläbirääkimistega."

Kirjale on kirjutanud alla nii Saksa parlamendi Bundestagi liikmed, Euroopa parlamendi liikmed, endine Bremeni liidumaa juht Carsten Sieling kui ka Dortmundi linnapea Thomas Westphal.

Kirjale allakirjutanud kutsuvad ülesse Euroopa Liitu tugevdama diplomaatilisi jõupingutusi, et kolmandad riigid nagu Hiina aitaks vaenupooli lepitada.

Kirjas kritiseeritakse ka raskerelvastuse saatmist Ukrainasse, kuna sellega kardetakse kaasnevat eskalatsiooni ja võimalikku tuumasõda.

Kirja saatjad möönavad, et Venemaaga saab suhteid parandada alles siis kui Vladimir Putin võimult lahkub, kuid seni tuleb leida viis Vene valitsusega suhtlemiseks.

Saksa meedia on varem teatanud, et viimased kümme nädalat on Saksa valitsus eiranud Ukraina palveid saada Saksamaalt rohkem relvi.

Saksa valitsus on avalikult avaldanud nimekirja tehnikast, varustusest ja relvastusest ning moonast, mille nad on Ukrainasse saatnud.