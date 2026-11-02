Ukrainas agressioonisõda pidavad Vene relvajõud kaotasid oktoobris territooriumi juba teist kuud järjest, teatas sõjasündmusi jälgiv USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW). Nii Venemaa kui Ukraina õhuhäire süsteeme tabas küberrünnak.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 2. novembril kell :

- ISW: Vene väed kaotasid territooriumi teist kuud järjest;

- Venemaa õhuhäirerakendust tabas massiivne küberrünnak;

- Ukraina õhuhäiresüsteemi häkiti ja sealt edastati valeinformatsiooni;

- Zelenski rääkis Ukraina rünnakutest Venemaa rafineerimistehastele;

ISW: Vene väed kaotasid territooriumi teist kuud järjest

Ukrainas agressioonisõda pidavad Vene relvajõud kaotasid oktoobris rindel territooriumi juba teist kuud järjest, teatas sõjasündmusi jälgiv USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW).

Venemaa väed kannavad jätkuvalt suuri kaotusi isikkoosseisus ning kaotavad samal ajal ka territooriumi, kirjutas ISW pühapäeval, 1. novembril avaldatud ülevaates.

Instituudi kogutud andmete kohaselt võib hinnata, et 2026. aasta oktoobris kindlustasid Vene väed oma positsioone või hõivasid Ukrainas 139,85 ruutkilomeetrit territooriumi, kuid kaotasid samal ajal 167,14 ruutkilomeetrit. Seega oli nende territoriaalne netokaotus 27,29 ruutkilomeetrit ehk keskmiselt 0,88 ruutkilomeetrit päevas.

Vene väed saavutasid edu ainult Sumõ ja Zaporižžja oblastis, kaotades samal ajal territooriumi kõigis teistes rindelõikudes, sealhulgas Donetski oblastis, mis on Venemaa peamine sihtmärk.

Territoriaalse arengu hindamisel kaotasid Vene väed oktoobris maad ka siis, kui arvestada nende sissetunge aladele, mida nad tegelikult oma kontrolli alla ei saanud. Sellistes piirkondades oli Venemaa vägede netokaotus 76,38 ruutkilomeetrit ehk keskmiselt 2,46 ruutkilomeetrit päevas.

Vene väed hõivasid kümme asulat kogupindalaga 5,86 ruutkilomeetrit. Ukraina väed vabastasid aga Vene vägede kontrolli alt või puhastasid Vene sõduritest 11 asulat, mille kogupindala oli 3,24 ruutkilomeetrit.

ISW tõdes ka, et Venemaa praegune värbamissüsteem ei suuda tuua sõjaväkke piisavalt sõdureid, et kaotusi korvata. Need tegurid selgitavad tõenäoliselt Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini otsust rakendada uut taktikat, mis tugineb kaugmaa ballistiliste rakettide ja reaktiivmootoriga droonide rünnakutel, et sundida Ukrainat talve jooksul alistuma, märkis ISW.

Ukraina relvajõudude kindralstaap teatas pühapäeval, et Venemaa lahingukaotused olid 2026. aasta oktoobris suuremad kui ühelgi teisel kuul pärast seda, kui Moskva alustas 2022. aastal täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Kindralstaabi andmetel ulatusid Venemaa hinnangulised kaotused oktoobris 54 400 sõdurini. See on 8170 võrra rohkem kui eelmisel kuul.

Venemaa õhuhäirerakendust tabas massiivne küberrünnak

Venemaa eriolukordade ministeerium väitis esmaspäeval, et nende rakendust, mis on mõeldud inimeste hoiatamiseks lähenevate droonirünnakute ja muude ohtude eest, tabas massiivne küberrünnak.

Teadaanne tehti vaid tunde pärast seda, kui Ukraina teatas kahtlusest, et nende õhuhäiresüsteemi on häkitud, kuna rakenduses ilmusid valeteated kiirgusohust.

Küberrünnakud toimusid pärast Ukraina sõja pikima ehk Hersoni oblasti idapiirkonda hõlmanud relvarahu lõppemist. USA esileedi Melania Trumpi vahendatud ja teisipäeva varahommikul alanud haruldane paus lahingutegevuses võimaldas viia läbi humanitaarmissiooni Venemaa okupeeritud Oleškõ linnas.

"Tähelepanu! Venemaa eriolukordade ministeeriumi mobiilirakendus on langenud massiivse küberrünnaku ohvriks, mis võimaldab ründajatel saata avalikkusele valeinfot," postitas Venemaa eriolukordade ministeerium suhtlusvõrgustikus Telegram.

Ministeerium lisas, et meeskonnad tegelevad probleemi lahendamisega.

Ukraina õhuhäiresüsteemi häkiti ja sealt edastati valeinformatsiooni

Ukraina õhujõud teatasid pühapäeval, et kahtlustavad riigi õhuhäiresüsteemi häkkimist.

"Rakendus Air Alert (Повітряна тривога) on tõenäoliselt langenud vaenuliku sekkumise ohvriks. Jääge rahulikuks ja jälgige uuendusi meie kanalil," teatasid õhujõud oma sõnumis.

Kui uudisteagentuur AFP võttis ühendust õhujõudude pressiesindaja Juri Ihnatiga, et selgitada välja, kas rakendusse on häkitud, vastas ta: "Jah, on küll."

Väljaande Kyiv Independent kohapealsed ajakirjanikud said oma telefonidesse teavitusi ametlikult toetatud rakendusest Air Alert, mis on loodud digitaalse transformatsiooni ministeeriumi ja turvatehnoloogiaettevõtte Ajax Systems koostöös.

Teadaanne tehti vaid mõni minut pärast Moskva ja Kiievi vahelise relvarahu lõppemist Hersoni idapiirkonnas. Teisipäeval alanud lokaalne relvarahu oli sõja pikim.

"Praegu ei vasta rakenduses edastatav teave ohutasemete kohta tegelikkusele," hoiatas Ukraina valeinformatsiooniga võitlemise keskus oma avalduses.

"Tere! Kogu Ukrainas on algamas tuumahäire! Ärge muretsege, Orešnik (Vene rakett - toim.) on teel," seisis ühes Air Alert rakenduse venekeelses valehoiatuses.

Õhuhäiresireenid kõlasid ka tänavatel üle kogu riigi, sealhulgas Lääne-Ukrainas Taga-Karpaadi oblastis, teatasid kohapealsed ajakirjanikud.

Rakendust kasutatakse kogu Ukrainas, et hoiatada inimesi reaalajas Venemaa õhulöökide ohu eest. Näiteks ballistiliste rakettide rünnaku korral on inimestel varjendi leidmiseks sageli aega vaid minuteid.

Ukraina strateegilise kommunikatsiooni keskus süüdistas häkkimises Venemaad.

Eraldi rakendus, mis on mõeldud spetsiaalselt Ukraina pealinna jaoks, töötab jätkuvalt normaalselt, kinnitasid samal ajal Kiievi linnavõimud.

Mitme oblasti kubernerid hoiatasid samuti, et süsteemi on häkitud.

"Praegu on olukord oblastis rahulik. Teated viitavad küberrünnakule teavitusrakenduse vastu," ütles Ivano-Frankivski oblasti kuberner Svitlana Onõštšuk.

Ametnikud hoiatasid lisaks, et küberrünnak võib hõlmata andmepüügioperatsiooni koos teadetesse lisatud linkidega.

"Küberrünnak rakendusele Air Alert. Ärge klõpsake sõnumis olevale lingile," teatas Vinnõtsja oblasti kuberner Natalja Zabolotna.

Kohaliku aja järgi südaööl teatas Ukraina riiklik hädaabiteenistus, et üleriigiline häiresüsteem töötab taas normaalselt. Kodanikud peaksid jätkama kohalike võimude informatsiooni jälgimist ja kuulama valjuhäälditest edastatavaid signaale.

"Kutsume kodanikke taas üles mitte klõpsama tundmatutest allikatest pärit linkidel ja mitte levitama kontrollimata teavet," teatas hädaabiteenistus.

Zelenski rääkis Ukraina rünnakutest Venemaa rafineerimistehastele

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei mõista muud kui jõu keelt ja seda me talle ka näitame, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski pühapäeval intervjuus meediakanalile CNN Türk.

"Ma saan rääkida ainult sellest, mis puudutab meid. Näiteks vaatame sihtmärke, mida me Venemaal ründame. Putin ei mõista ühtegi muud keelt peale meie jõulise vastuse. Putin ei mõista muud kui jõu keelt. Ja me näitame seda talle," rääkis Zelenski.

Ukraina president lisas, et peab rünnakuid Venemaa rafineerimistehastele õiglaseks.

"Kas see on õiglane? Ma usun, et see on täiesti õiglane. Meil on selleks õigus. Kas me võtame sihikule Venemaa diislikütuse? Jah. Aga kas see mõjutab hindu Ühendriikides ja kogu maailmas? Ei," lausus Zelenski.

Eelkõige viitas Ukraina riigipea andmetele, mis näitavad, et Venemaa osa maailma diisliekspordist on praegu umbes 2,2 protsenti ja seetõttu on rünnakute mõju praktiliselt null.

Samal ajal rõhutas Zelenski, et Lähis-Idas toimuval sõjal on energiakandjate hinnale palju suurem mõju.

"Me teame, et Lähis-Ida sõjal on palju suurem mõju. Paljudes maailma riikides, sealhulgas Ukrainas, on energia hind tõsiselt tõusnud. Peamine põhjus selleks on Hormuzi väina sulgemine. Seetõttu, kui USA tahab tõesti hindu langetada, siis peame seal sõja lõpetama ja väina avama," seletas Ukraina president.