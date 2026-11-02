Politsei saatis riigist välja eriteenistustega kontaktis olnud Vene kodaniku

Väljasaatmise eesmärk on ennetada ja tõkestada Eesti ning laiemalt Euroopa julgeolekut ohustavat tegevust.

Kapo pressiesindaja Marta Tuul ütles ERR-ile, et Karabeškinil olid seosed Venemaa eriteenistustega ja nende heaks tegutsevate inimestega.

"Ta käis regulaarselt Venemaal ja kohtus nendega seal. Mitmed neist on Euroopa Liidu ja Ukraina poolt sanktsioneeritud Venemaa vaenuliku mõjutustegevuse elluviimise tõttu. Ja ta on seotud mõjutustegevuse võrgustikega, nagu näiteks CIRP, RuBaltic ja Regnum ning nendega seotud isikutega," ütles Tuul.

"Regnumi puhul räägime me Sergei Rekedast ja ka Sergei Rudnovist. Viimane on ka siis Ühendkuningriigi ja Ukraina sanktsioonide nimekirjas. CIRP on Venemaa rahvusvahelise ja regionaalse poliitika keskus, ja ta tegutses seal projektijuhina ja selle keskuse üritustel on osalenud mitmed FSB taustaga inimesed," lausus Tuul.