Operaili juht: meie firma ei müü varasid salaja

AS Operail juhi Raul Toomsalu sõnul pole Operaili varade müük toimunud salajas, nagu väidab kolmapäevane Eesti Ekspress, vaid et otsepakkumised valitud ostjateringile on spetsiifiliste varade müümisel tavaline meetod.

Kolmapäevane Eesti Ekspress kirjutas, et riigiettevõte Operail püüab müüa ilma avaliku pakkumiseta peamiselt välismaal asuvat vara. Müüakse Ukraina ja Venemaa kaubavagunid, äritegevus Soomes ja Tapa remondidepoo.

Ettevõtte juhi Raul Toomsalu sõnul sisaldab artikkel asjaolusid, mis ei vasta tõele. "Mitu aastat tagasi sai otsustatud, et Operail peab väljuma strateegilistest äridest. Esialgne plaan oli teha seda müües 51 protsenti [strateegilistest äridest], aga Ukraina sõda tegi korrektiivi ja müügiprotsess on muutunud," rääkis Toomsalu.

Investeerimispank Superia palgati müügiprotsessi juhtima juba poolteist aastat tagasi ja midagi uut siin pole, ütles Toomsalu. "Artikli väide, et tehakse midagi salaja, tundub nagu imelik. Selliseid müüke on ka varem toimunud, näiteks Eesti Energia on müünud oma Jordaania põlevkiviprojekti, väga imelik oleks olnud seda osta.ee leheküljelt kaubelda. Need on suured asjad ja spetsiifilised varad, mida müüakse konkurssidel, mida korraldab nõustaja, kes valib sinna osalejad, kellel on huvi ja raha," ütles Toomsalu.

Tema sõnul on Operail 34 osalisele saatnud info, et sellised varad seisavad ja on müügis. "15 ettevõtjat on teinud pakkumise, neist on välja valitud umbes kuus kuni kaheksa kellega minnakse edasi. Kuna varad maksavad kümneid miljoneid eurosid, siis ei saa öelda, et tehtud oleks midagi salaja. Ma näen selles [Eesti Ekspressi] artiklis kellegi soovi müügiprotsessi enda kasuks kallutada. Teada on, et Eestis on ettevõtjad, kes arvavad, et nemad on need, kellele tuleb riigi vara müüa. Meie põhimõte on, et vara saab kõige kõrgema pakkumise teinud ettevõte sõltumata ettevõtte asukohamaast," selgitas Toomsalu.

Venemaal toimunud äri pidas Toomsalu kasumlikuks. "Meie nõukogus on poolteist aastat seda äriplaani läbi käidud. Siis otsustati, et see on õige ja Operailile väga edukas projekt. See on siiani kõige edukam kasumiallikas Operailile. Me ei müü vaguneid sellepärast, et need oleks probleemne vara, vaid kuna riik on otsustanud, et ta peab olema strateegiliselt olulistes ärides või ärides, kus on turutõrge. Vaguniäri sai toona laiendatud, et olemasolevat kahjumit katta. Ta on oma eesmärgi täitnud ja on lubanud ka omanikule dividende maksta, mida poleks olnud võimalik ilma selle ärisuunata teha," rääkis Toomsalu.

See on tasunud ära juba tänaseks, kinnitas ta. "Kui vaatame, kui palju oleme sellest ärist teeninud ja kui palju teenime veel lisaks, kui ärist väljume, siis pärast võime selle kokku lüüa ja öelda, et see on üks edukamaid projekte," lausus Toomsalu.

Välisministeerium avalikustas teisipäeval ettevõtete nimekirja, kes on palunud naftaimpordiks Venemaalt erandit. Ka Operaili nimi on selles nimekirjas. Toomsalu ütles nimekirja kommentaariks, et Operailil pole mingit seost Vene naftatoodete ostmise ega müümisega. "Võibolla aetakse seda segamini sellega, et vastavalt seadusele peavad kõik need Eesti ettevõtted, kes tegelevad sanktsioonide all oleva kaubaga, registreerima ennast välisministeeriumi veebikeskkonnas. Sanktsioonidega on antud luba, et kui on kehtivad lepingud, siis kui lepingu keskel läheb kaup sanktsiooni alla, siis võid seda kaupa lepingu lõpuni käidelda. Aga pead lepingu ära registreerima. Kui võtame mingi spetsiifilise naftatoote, siis sellele hakkas kehtima sanktsioon, et uusi leppeid ei tohi sõlmida, aga vanad lepingud kehtivad 6. detsembrini," rääkis Toomsalu.

Toomsalu sõnul poleks lepingu ühepoolne katkestamine kuigi mõistlik. "Kui ettevõte on valmis kõik kohustused kinni maksma ja teine pool on nõus ja kui miljonite eurode maksmine ja töötajate koju saatmine pole probleem, siis jah, võib seda teha," ütles ta.

Toomsalu sõnul pole vagunite väärtus Ukraina sõja tõttu kahanenud. "Osa vagunite väärtus on isegi tõusnud, sest Ukrainas kinni olevad vagunid on vähendanud vagunite hulka turul ja see on vagunite hinda tõstnud. On ka vaguneid, mille väärtus on langenud, aga see puudutab väga vanasid vaguneid ja Ukrainas olevaid vaguneid," märkis Toomsalu.

Müügis olevad vagunid saab endale see, kes suudab raha üle kanda. "Venemaal liiklevaid vaguneid on meil umbes seitse protsenti vagunite portfellist," võttis Toomsalu teema kokku.