Välisministeerium avaldas naftaimpordiks erandit taotlenud firmade nimekirja

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul ei saa ettevõtete nime, tegevusvaldkonda ja erandi taotlemise fakti käsitleda ärisaladusena ning nimekirja avaldamisega ei rikuta ärisaladuse reegleid.

"Olen veendunud, et Eesti avalikkusel on põhjendatud huvi teada, millised Eesti ettevõtted on üleminekuperioodiks taotlenud erandeid naftakaubanduse alase äritegevuse jätkamiseks Venemaaga," ütles Reinsalu.

"Eesti on esitanud ettepanekud uueks Euroopa Liidu sanktsioonipaketiks, mis tõkestaksid täiendavalt Euroopa Liidu energiakaubandust Venemaaga," lisas ta.

Erandit on taotlenud Flexoil OÜ, Marine Energy Solutions OÜ, Baltic Marine Bunker AS, Eurodelta OÜ, Manoir Energy OÜ, Westnbalticoil OÜ, SIA ImplexOil, Alexela Bunkering OÜ, GazTrans Eesti OÜ, Stacroloft Inc, Fillenergi OÜ, Himbalt Trade OÜ, Eesti Aviokütuse Teenuste AS, Aurum Invest OÜ, Venkon Group OÜ, LITASCO SA, VNK AS, TRAFIGURA PTE LTD, AS Liwathon E.O.S, AS Operail, United Stream OÜ, Skinest Veeremi OÜ, AS NT Bunkering, AS Alexela Logistics, Baltia Trading Company OÜ, Petrohim International Carriers OÜ, City Sky OÜ ja Altairbalt OÜ.