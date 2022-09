Kutsekoolides alustas õppeaastat üle 25 000 õpilase

32 Eesti kutseõppeasutusse asus esialgsetel hinnangutel õppima üle 25 000 õpilase. Riigi poolt pakutava tasuta kutseõppe üheks eripäraks on viimastel aastatel aga see, et sisseastujate vanus on aastatega kasvanud. Näiteks Kuressaare ametikooli 380 uuest õpilasest ainult kolmandik on tänavused põhikooli lõpetajaid.

31. augustil andis Kuressaare ametikooli direktor kutsetunnistused 37 kooli erinevas eas lõpetajale. Tasus direktoril lips neljapäevaks ära vahetada ja juba pidas ta aktusekõne 380 uuele kooliteed alustavale õpilasele. Neist ainult 115 tulid põhikoolist.

"See et kooli õpilaskontingent muutub aastatega natuke eakamaks ja elukogenumaks, see on võib-olla aja märk. Või tänane amet ei paku enam rahuldust või ei paku võimalust äraelamiseks. Siis on täiesti loomulik, et see toimub läbi kutseõppeasutuse – tullakse ja õpitakse uus eriala. Ja võibki olla nagu Hunt Kriimsilmal üheksa ametit. Üheks võib olla kokk, teiseks võib olla ehitaja," rääkis Kuressaare ametikooli direktor Neeme Rand.

100-aastaseks saanud Kuressaare ametikool on aastatega pidanud pidevalt ühiskonnas ja majanduses toimuvaga kaasas käima. Kunagine valdavalt põllutöökool, kus õpetati näiteks traktoristiks või lüpsjaks, on tänaseks arenenud väga mitmetahuliste oskuste õpetamisele – kokku 34 erineval õppekaval

Tänavu oli kõige populaarsemaks erialaks nooremtarkvaraarendaja õppekava, kus ligi kolm sooviavaldust ühele kohale.

"See tundub väga huvitav ja ma tahaks seda tõesti väga õppida ja seda on kindlasti tulevikus väga vaja," ütles ametikooli õpilane Kertu.

Aga üks suur väljakutse seisab ees. Läänemerre rajatavate tuuleparkide jaoks tahab Kuressaare ametikool hakata õpetama spetsialiste, mille kohta pole Eestis veel isegi kutsestandardit. Ettevalmistus võib aega võtta kaks kuni kolm aastat.

"See on täna väljakutse. Aga kui piirkonnas on selge, et siia tuleb 1000 uut töökohta, siis see on meie roll olla selles tegevuses kaasatud ja pakkuda tööandjale seda, mida tema ootab," ütles Rand.

Tänavu alustati Eestis kutseõppe andmist kokku 32 erinevas kutseõppeasutuses.