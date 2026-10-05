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ERR Kiievis: võitlus korruptsiooniga on Ukrainale teine rinne

Välismaa
Foto: SCANPIX/AP
Välismaa

Ukrainlased ise on öelnud, et sama suureks vaenlaseks kui Venemaa, on neile ka riigis juurdunud korruptsioon. Hiljuti tuli president Volodõmõr Zelenskil korruptsiooni tõttu lahti lasta isegi oma administratsiooni ülem.

Kiievi kesklinnas asub NABU ehk korruptsioonivastane büroo. NABU loodi 2015. aastal president Petro Porošenko ametiajal spetsiaalse sõltumatu uurimisorganina, mille ülesanne oli uurida korruptsiooni riigi kõrgete ametnike seas. Sellise organi loomine oli Euroopa Liidu tingimus Ukrainale viisavabaduse andmiseks.

NABU juhtkond valitakse konkursi korras ning konkursikomisjonis osalevad sõltumatud Euroopa eksperdid. Ukraina president ei saa NABU juhte ametist vabastada. See ei meeldinud Volodõmõr Zelenskile ning eelmise aasta suvel võttis presidendile lojaalne parlamendienamus vastu seaduse, millega allutati NABU peaprokurörile, kelle nimetab ametisse president.

Nädal hiljem tuli tänavaprotestide ja Euroopa Liidu avaliku rahulolematuse tõttu seadus tühistada. Neli kuud hiljem, eelmise aasta novembris, puhkes skandaal – NABU paljastas korruptsiooni presidendi lähikonnas. Zelenski sõber ja endine äripartner Timur Minditš korraldas skeemi, mille raames nõuti ettevõtjatelt altkäemaksu vastutasuks ligipääsu eest riiklikele ehitushangetele, mis puudutasid energiataristu kaitserajatiste ehitamist. Mitu ametnikku, nende hulgas endine energiaminister Herman Galuštšenko, arreteeriti. Minditš ise põgenes Iisraeli. Kas president teadis, millega tema sõbrad ja ministrid tegelesid?

"Igal juhul oleks ta pidanud sellest teadma või kiiresti tegutsema, et sellele lõpp teha. Meil on aga olukord, kus president annab korraldusi nende inimeste kaitsmiseks, selle asemel, et nad vähemalt jäädavalt võimult kõrvaldada ja äärmisel juhul tagada, et nad saaksid väärilise karistuse," sõnas korruptsioonivastase tegevuskeskuse ekspert Tetjana Ševtšuk.

Selle aasta suvel arreteeris NABU presidendi õigusnõuniku Irõna Mudra ja tema kaasosalised, keda süüdistatakse katses tasuda endise ministri Galuštšenko eest kautsjon ebaseadusliku sularahaga, mis oli saadud sama Minditši skeemi tulemusel. Parlamendi opositsioonile teeb see muidugi rõõmu.

"Väga hea, et see päevavalgele tuleb. Ja väga hea, et see tuleb päevavalgele korruptsioonivastaste institutsioonide töö tulemusena. Me näeme, et kohus teeb otsuseid, inimesed saadetakse trellide taha ja juba on tehtud mitu süüdimõistvat otsust. Seega õigusemõistmine toimib, kuid toimib väga aeglaselt," ütles Ukraina parlamendisaadik ja Euroopa Solidaarsus liige Rostislav Pavlenko.

NABU ei ole samuti ideaalne.

"Korruptsiooniga tuleb võidelda, kuid praegu ei ole selle vastane süsteem piisavalt tõhus. Meil on kahjuks rohkem skandaale, kui konkreetseid kohtuotsuseid," sõnas analüütikakeskuse United Ukraine juht Ihor Popov.

Ukrainas on kõrgete korruptsioonijuhtumite jaoks olemas ka spetsiaalne prokuratuur ja spetsiaalne kohus.

"Mis puudutab tõhusust, siis praeguseks on meil kõrgema korruptsioonivastase kohtu poolt tehtud üle 400 kohtuotsuse. Ainuüksi selle aasta esimese kuue kuu jooksul oli neid üle 70. Seega areng toimub, kuid tuleb mõista, et kriminaalmenetlus ei ole kiire asi," lausus Švetšuk.

Asi ei ole ainult kohtuotsuste tegemise kiiruses, leiab Popov. Septembris korraldas NABU peaprokuratuuris läbiotsimised. Mitu prokuröri arreteeriti ning peaprokurör Ruslan Kravtšenko põgenes välismaale.

"Kõige värskem juhtum on operatsioon "Kartaago", mille eesmärk oli purustada peaprokuratuuris tegutsenud rühmitus, mis pakkus nn kaitset ehk kogus ebaseaduslikke makseid petturlikelt kõnekeskustelt. Sellised keskused on probleem nii Ukrainale kui ka Euroopale, sest kahjuks petavad nad nii ukrainlasi kui ka eurooplasi. Operatsiooni algusest on möödunud kuu. Kolm prokuratuuri töötajat viibivad eeluurimisvanglas, samal ajal kui petturlikud kõnekeskused jätkavad tegevust," sõnas Popov.

Praegu on Ukrainal uus peaprokurör, kelle nimetas oma korraldusega ametisse president Volodõmõr Zelenski.

"On üks vana ütlus: kui hapukurkide tünni panna värske kurk, läheb ka see hapuks. Ja me oleme seda näinud. Kui tuua korruptiivsesse süsteemi, mis ise korruptsiooni tekitab ja kus kõik põhineb korruptiivsetel sidemetel, uusi inimesi, siis nad tõrjutakse sellest süsteemist välja või kaotavad oma au ja aususe," ütles Ševtšuk.

Kuid isegi Volodõmõr Zelenski poliitilised vastased ei nõustu väitega, et Ukraina on totaalselt korrumpeerunud riik.

"Oluline pole see, et sellised asjad eksisteerivad, vaid see, et nende vastu võideldakse. Ja mida rohkem paljastamisi, seda parem, sest see tähendab, et konkreetne korruptiivne skeem on lõhutud ja raha läheb ettenähtud otstarbeks," sõnas Pavlenko.

Ševtšuk ei ole nii optimistlik.

"Kui meil ei oleks sõjaseisukorda, korraldaksime valimised ja see nn eliit vahetuks. Korruptsioonisüüdistuste surve all vahetuksid rahvasaadikud, vahetuks president. Kuid kahjuks ei saa me sõjaseisukorra tõttu valimisi korraldada ning oleme olukorras, kus võim tegelikult degradeerub," lausus Ševtšuk.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm"

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