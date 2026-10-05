Streimann: AfD toetamine ei võrdu Putini toetamisega

Streimann hoiatas olukorda Saksamaal kommenteerides, et pole vaja teha lihtsustatud järeldusi sakslaste meelsuse ja paremäärmusliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) hiljutise valimisedu kohta.

"Me ei tohiks siiski üldistada. Kahtlemata on Saksamaal poliitilisi gruppe ja inimesi, kes on venemeelsed, aga venemeelsuse silt kleebitakse sageli kergekäeliselt, sest on hulk inimesi, kes on lihtsalt sõja vastu. See on Saksamaa eripära, mida ei maksa kohe Putini meelsusega samastada. Näiteks vasakpartei Die Linke on väga selgelt deklareerinud, et nemad mingil juhul ei tee koostööd Putini režiimiga. Vasakpartei Die Linke võitis Berliinis maapäeva valimised, olles üleöö väga populaarne partei. Samas AfD – paremäärmuslik ja nii-öelda Ida-Saksa suur partei, mis on võitnud mitmel liidumaal juba enamuse – nende hulgas on Venemaa nostalgiat tõesti palju rohkem kui mujal," sõnas Streimann.

Streimann märkis, et AfD toetamine ei ole sama mis Venemaa toetamine, küll aga on partei toetajate hulgas protesti paljude eri teemade suhtes.

"AfD teemad on väga erinevad; selles tohutult kirevas seltskonnas on koos inimesed, kes ei ole rahul paljude asjadega. Küll aga kõlab seal noot, et Venemaaga tuleks majanduskoostööd taastada, ning on ka palju radikaalsemaid vaateid. Näiteks Venemaa propagandistid on suisa kutsunud üles Ida-Saksamaad taastama ja lõpetama "neli pluss kaks" lepingut, mille alusel Saksamaa taasühines. Neid hüüdlauseid tuleb igast nurgast, aga kindlasti ei ole seal kõik ühe mütsi all. See ei ole päris mustvalge Venemaa toetamine, aga selliseid loosungeid nagu "rahu eest", "NATO-st välja" või "Euroopa Liidust välja" kostab Saksamaal küll," rääkis Streimann.

Kuigi esmaspäeval märkis Saksa välisluurejuht, et on oht sattuda Venemaaga vägivaldsesse konflikti, kuna Moskva intensiivistab üha agressiivsemalt tegevust Euroopa demokraatiate vastu, siis Streimanni sõnul midagi muud polekski saanud ta öelda.

"Seal olid vist kolme luureasutuse juhid koos neid avaldusi tegemas. Sellise hübriidsõja toimumine on avalik saladus ja selles mõttes Saksa luurehinnang kedagi ei üllata. Minu hinnangul oligi see rohkem sisepoliitiliseks tarbimiseks mõeldud; Saksa luurejuhid on ju poliitiliselt määratud inimesed," lausus diplomaat.

Saksamaa majanduse pärast Streimann ei muretse.

"Sakslased on väga osavad majanduse planeerijad ja mina neisse selles mõttes siiski usun. Vigu on alati tehtud ja nende põhiline probleem on praegu muidugi Hormuzi väin. Saksa majandus sõltub väga palju tarneahelatest, eriti Aasiaga – tuuakse sisse sisendtooteid või viiakse välja eksporti. See on praegu mingil määral peatatud, samuti on peatatud energiakandjate import sealtkaudu. Kui see aga kõrvale jätta, olid viimased Saksa majanduse näitajad suhteliselt positiivsed," lausus diplomaat.