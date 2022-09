Saksamaal sagenevad puu- ja juurviljavargused

Jacqueline Huhndorf Tönisvorstist rääkis ARD-le, et on väga nördinud, kuna ikka ja jälle varastatakse nende põldudelt puu- ja juurvilju. Ja asi pole ühes või kahes õunas, vaid vargused on hästi organiseeritud. Temalt endalt varastati ühe ööga kokku 500 kilo õunu, kirsse ja maasikaid.

Vierseni regiooni põllumehed on täheldanud, et vargused on sagenenud. Nad kahtlustavad, et selle põhjuseks võib olla puu- ja köögiviljade kallinemine.

"Probleem on juba laialt levinud, kuigi piirkonniti erineva raskusastmega. Oleneb ka sellest, mis põllukultuure seal kasvatatakse," rääkis ettevõtja Mark Bonus. Ta lisas, et kardab, et kasvavate hindade tõttu võidakse tulevikus veelgi rohkem põldudelt ja aedadest saaki varastada.

Samas läheb põllumeeste elu niigi raskemaks, kuna kallimaks läheb palju asju: väetised, diislikütus, personal. See toob kaasa ka hinnatõusu kauplustes. Värske uuringu kohaselt langes müük Saksamaa talutoodangut müüvates poodides esimesel poolaastal 17 protsenti.

Puu- ja juurviljade vargused on Saksa põllumeeste seltsile pikka aega pinnuks silmas olnud. Täpne statistika selle kohta puudub, kuid ARD teatel on ilmne, et tegemist on suure probleemiga.

"Aasta-aastalt peavad meie põllumehed leppima tohutu majandusliku kahjuga, sest inimesed lihtsalt varastavad põldudelt puu- või köögivilju," ütles seltsi asejuht Udo Hemmerling. "Igaüks, kes võtab puuvilju, on varas, olgu siis poes või põllul. See ei ole tühine süütegu."

Selts kutsus politseid ja õiguskaitseorganeid vargusi järjekindlalt uurima, sest on ka häid näiteid, et see on toonud edu. Paari nädala eest tabas politsei Mainzi lähedal Draisis maasikavargad. Tähelepanelikud elanikud olid teatanud mitmest inimesest, kes korjasid põllul maasikaid. Politsei sõitis kohale ja pidas kinni juba autosse siirdunud inimesed, kelle juurest leiti sügavkülmakotid kolme kilo maasikatega.

Kuid enamasti laiutavad põllumehed jõuetult käsi, sest vargusi märgatakse alles siis, kui vargad on ammu saagiga lahkunud. Nii juhtus Draisi naaberasulas Finthenis, kus varastati ööga 100 kilo kirsse.

Tuleb ette ka eriti jultunud vargaid. Tönisvorstist pärit Jacqueline Huhndorf rääkis, et märkas õunavargaid, kes vaatamata vahele jäämisele jätkasid oma tegevust. Lõpuks ei jäänud põllumehel muud üle, kui kiskus varastel õunakorvid käest ja valas õunad maha. Sellised vahejuhtumid tekitavad põllumeestele eriti suurt meelehärmi.