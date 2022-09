Albaania katkestas Iraaniga diplomaatilised suhted

Albaania peaminister Edi Rama teatas kolmapäeval, et Albaania valitsus otsustas otsekohe lõpetada diplomaatilised suhted Iraani islamivabariigiga.

Rama sõnul on "selline ekstreemine samm... proportsionaalne vastus küberrünnakule, mis ähvardas peatada Albaania avalike teenuste pakkumise ning mille käigus püüti sisse häkkida riigi andmebaasidesse ja kustutada sealsed andmed. Samuti püüti saada ligipääs Albaania valitsuse elektroonilisele sisesuhtlusele."

Iraani saatkond Albaania pealinnas Tiranas ei ole Albaania valitsuse otsust veel kommenteerinud.

Albaania ja Iraani suhted on alates 2014. aastast olnud pingelised, kuna Albaania võttis riiki vastu ligikaudu 3000 Iraani paguluses opositsiooniaktivisti.

Albaania valitsus on varem teatanud, et on tõkestanud mitu Iraani rünnakut Albaanias asuvate Iraani opositsiooniaktivistide vastu.

Peaminister rõhutas, et juurdlus näitas selgelt, et küberrünnaku taga oli Iraani islamivabariik.

USA Valge Maja kinnitas kolmapäeval samuti, et Albaania vastu toime pandud küberrünnakud pärinesid Iraanist.

Albaania on alates 2009. aastast NATO liige ning seega USA liitlane.