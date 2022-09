Haapsalus toimus pärast väikest pausi taas tasuta raamatute laat

Peale paariaastast pausi peetud Haapsalu tasuta raamatute laat näitas Lääne maakonna keskraamatukogu hinnangul, et kodusid korrastades antakse kõige enam ära Nõukogude ajal ilmunud suure tiraažiga raamatuid. Ilukirjanduse lugejate kõrval leidus laadal ka vanema erialakirjanduse huvilisi.

Raamatud, millest inimesed soovisid vabaneda, toodi septembri alguses Lääne maakonna keskraamatukokku ning raamatukogu sättis laadapäeval need teemade kaupa laudadele ja kastidesse, kust iga huviline sai omale kirjavara kotti pista.

"Ma otsisin peamiselt meditsiinikirjandust, kuna ma õpin ise meditsiini. Ma leidsin siit üldise keemiaõpiku, siis laste tervishoiu raamatu. Kuna meditsiin on väga arenev valdkond, siis ma arvan, et mingit kasu sellest kindlasti on, aga arvatavasti päris kaasaegne ta enam ei ole," ütles laadakülastaja Karl.

Laadale tuleku motivatsiooniks võis olla peale isikliku lugemishuvi ka muu.

"Elukaaslasele tulin otsima looduse- ja ajalooraamatuid ja ise tulin otsima kohvikusse inimestele lugemiseks erinevat kirjandust," ütles Kaisa.

Lääne maakonna keskraamatukogu direktor Ilme Sepp ütles, et kõige enam andsid inimesed ära Nõukogude ajal ilmunud kirjandust. Kui suure tiraažiga ilukirjandust on sellest perioodist ka raamatukogul endal, siis erialase kirjandusega võib olla olukord teine.

"Eriti on läinud viimasel ajal ju moodi vanade transpordivahendite uuendamine ja otsitakse väga vanu traktorite või sõiduautode raamatuid. Meie oleme need omal ajal millegipärast maha kandnud ja siis on järjekordselt hea meel, kui neid üksikuid tuleb laadale tooduna," lausus Sepp.

Mullu ja tunamullu jäi Haapsalu tasuta raamatute laat koroonapandeemia tõttu ära.