Moldova keelas oma lennukitel Venemaa õhuruumis lendamise

Otsust põhjendati sellega, et rahvusvaheline tsiviillennunduse organisatsioon ja ka Euroopa lennuohutusamet on peatanud kõik Venemaa lennunduslitsentsid, nii et ei saa olla kindel sealsete lendude ohutuses.

Reedel teatas lennufirma Air Moldova, et tahaks oktoobrikuust avada uuesti lennuliini Moskvasse.

Moldova valitsus peatas lennuühendused veebruaris, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse.