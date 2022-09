Koalitsioon arutab ettevõtete energiahüvitisi neljapäeval

Siinkohal toetab Eesti Euroopa Komisjoni peamise lahendusena pakutud elektrihinna lahti ühendamist kõrgetest gaasihindadest, et vähendada gaasielektrijaamade mõju hinna kujunemisele elektriturul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üle-euroopaliste lahenduste kõrval on koalitsioonis siseriikliku meetmena jätkuvalt arutelu all universaalteenuse laiendamine ettevõtetele.

"Me ei tea täpselt, mida Euroopa Komisjoni otsustab. CO2 osas on räägitud võimalikust hinna fikseerimisest, Poola on pakkunud siin 30 eurot, võib-olla mingisugune muu summa. On räägitud hinnalagedest, võimalikust n-ö liigkasumaksu kaudu hinnalae kehtestamisest, mis liikmesriikidele laekuks tagasi eelarvesse rahana, millega nad saavad toetada abivajajaid," kirjeldas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

"Nii et millised need tegelikud otsused on, ja kuivõrd nad meie siseriiklikke otsuseid ja lahendusi mõjutavad, seda me täna täpselt ei tea. Mõistlik, ära oodata paar päeva ja siis selle teadmise juurest edasi minna," ütles Seeder.

"Universaalteenus on see, mida me hakkame sellel nädala veel kindlasti arutama. Ütleme nii, et kui me inimeste eratarbija energiahinnad nüüd 1. oktoobrist alla toome, siis väga paljudel teistel on valus. See, mida me eelkõige peame silmas pidama on, et töökohad ei satuks löögi alla," sõnas siseminister ja SDE esimees Lauri Läänemets.