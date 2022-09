Seeder: energiamahukate ettevõtete ajutine sulgemine pole mõistlik

ETV saates "Esimene stuudio" arutasid koalitsiooni- ja opositsioonipoliitikud kolmapäeval energeetika teemal. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et tema ei toeta peaminister Kaja Kallase (RE) öeldud mõtet, et energiamahukad ettevõtted võivad mõneks ajaks end kinni panna selleks, et kõik teised saaksid odavamat elektrit.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et Euroopa Komisjoni ettepanek energiat kokku hoida võib tähendada seda, et mõned energiamahukad ettevõtted Eestis peatavad ajutiselt oma tootmise.

"See võib tähendada teatud juhtudel ka seda, et kui meil on suured energiamahukad ettevõtted, ja meil on need nimekirjad olemas, kus tegelikult võib-olla töötajaid ei olegi nii palju, siis teatud juhtudel võib-olla on isegi mõistlikum, et need suured energiamahukad ettevõtted mõneks ajaks panevad ennast kinni selleks, et kõik teised saaksid odavamat elektrit," ütles Kallas.

"Esimese stuudio" saatejuhid uurisid külalistelt, mida nemad Kallase öeldust arvavad.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, tema seda mõtet ei toeta.

"Ärge Kaja Kallase seisukohti laiendage automaatselt kogu valitsuse või valitsuskoalitsiooni seisukohtadeks. Mina ei pea mõistlikuks ja ma võin öelda, et ka Isamaa erakond ei pea mõistlikuks energiamahukate ettevõtete töö peatamist sellel eesmärgil, et ajutiselt hinda alla viia. Ei mõneks tunniks, mõneks päevaks ega ka mõneks nädalaks või kuuks. See on seotud palju suuremate riskide ja suuremate tagasilöökidega," rääkis ta.

"Ei ole nii lihtne tootmist uuesti käivitada või täita lepinguid ja lepingulisi kohustusi või kaotatud turuosa tagasi võita. See ei ole nii lihtne ja seda me kindlasti ei toeta. See loob ebastabiilsust, toob kaasa lumepalliefekti ja see majandusele hästi ei mõju," lisas ta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe, siseminister Lauri Läänemetsa hinnangul oleks ettevõtetega võimalik teha energia säästmise kokkuleppeid.

"Ma ei tea, mida täpselt Kaja Kallas mõtles, aga tegelikkuses on võimalik küll selliseid kokkuleppeid ettevõtetega teha. Kui on ettevõte, kes saab oma tootmist näiteks nihutada päevaselt ajalt öisele ajale, teha seda odavama elektriga, päevase elektri tarbimist vähendada, mis meie kõigi hinna alla viib, siis see minu arvates on normaalne, et riik maksab talle peale selle eest. Seda on võimalik teha koos ettevõtetega," ütles ta.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles, et ükski ettevõte ei pea end sulgema ja ükski inimene ei pea istuma külmas. "Seda on võimalik teha täna nutikalt. Eestis ja Euroopas on need teadmised olemas, kuidas saab vähendada 10 kuni 20 protsenti elektri, energia tarbimist nii, et keegi ei pea kannatama. Ja see tuleb suunata börsile. Täna see kokkuhoid börsile ei jõua ja hinnakujundust ei mõjuta."

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Martin Helme nimetas Kallase juttu nõmedaks.

"See jutt, et mitte ainult suurtööstused paneme kinni, vaid ka põllumajanduse paneme kinni ja üldse, käige kodus kahe kampsuniga ja ärge käige duši all, see on jutt, mis tuleb kohe tagasi lükata. See on suhtumine sellest, et elada tulebki edaspidi halvemini. Ma kategooriliselt lükkan selle jutu tagasi. Ma ei ole sellega nõus. Iga poliitiku ülesanne on hoolitseda selle eest, et elu läheks paremaks," rääkis ta.

Helme ütles, et Eestil on tänu põlevkivile oma elektrivarustuskindlus olemas ning Venemaa sõda Ukrainas ei ole Eesti elektri hinda tõstnud. "Meil on oma elektrivarustuskindlus ja sellel sõjal pole mingit pistmist sellega. See on meie oma maavara, mida me ise kaevandame, paneme ise enda ahjudesse. Sõda ei ole ajanud Eesti Energia elektrit kallimaks."

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et ülikiire inflatsioon on juba pannud ettevõtteid ja inimesi kokku hoidma.

"25 protsenti inflatsiooni on selgelt vähendanud inimeste, ettevõtete kulutamise võimalusi. See kokkuhoid on toimunud juba. Me võime öelda, et kuskil on olnud palgatõus seitse, kaheksa, kuni kümme protsenti, aga see kokkuhoid on juba toimunud," rääkis ta.

"Ja ma ütlen selle jutu peale, et mida see siis tähendab, üks koalitsioonipartner ütleb, et peatame energiamahukate ettevõtete energia tarbimise, teine ütleb, et tehke seda tööd öösel, ärge tehke päeval. See ei ole enam normaalne ettevõtluskeskkond," lisas ta.