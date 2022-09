Tõrvasse rajatava noorte elurajooni vastu on huvi väga suur

Valgamaale Tõrva rajatav noorte perede elurajoon on muutunud nii populaarseks, et 24 krundist 17 broneeriti tunniga. Neljapäeval lõppeva viimaste kruntide enampakkumise vastu on samuti suur huvi. Tõrvasse kodu loovate noorte meelest on kogu Eestis saabunud aeg, mil järjest enam soovitakse elada kauni looduse keskel, kuid ehitamiseks vaba maad pole saada.

Tõrvas Vanamõisa järve lähedale rajatavas uues elamurajoonis saab peagi olema Reili Lille, Argo Neumanni ja pisikese Paula Lee kodu. Paula Lee kujutab juba praegu ette, kuidas ta mäest talvel alla laseb. See pere teeb palju kaugtööd – IT-valdkonnas on see võimalik. Maja projekti veel pole, kuid peas on see valmimas.

"Võiks ikka 150 ruutu maja kindlasti olla – kõrged laed ja suured aknad. Suured aknad, mis on looduse poole suunatud. Naabreid seal ei ole. Kindlasti terrass päikese poole. Garaaž võiks olla – saaks autot ja motikat putitada," rääkisid Reili Lille ja Argo Neumann.

Suurte keskuste lähedal on kinnisvaraarendusi küll, kuid Tõrva vald üks väheseid, et mitte öelda ainus, kes noorte perede valda elama tulekuks ka reaalsed võimalused loob. Sest kui on noored pered, laekub maksuraha ja käivad lapsed koolis.

Tõrva on hea elukeskkonna välja arendanud, nüüd ongi vaja neid, kes seda kasutaks. Ja kui kohapeal töökohta pole, ei peeta paljuks ka Tartusse sõita. Novembris peaks kruntide broneerijad jõudma notari juurde maaostutehingut kinnitama.

"Tahame saada valda ägedaid noori inimesi, tahame saada maksumaksjaid oma registrisse. Ja meie eesmärk selle programmi käigus polnud mitte maamüügiga raha teenida, vaid raha, mis me kruntidest saame, selle me ka maha matame trasside ja ühenduste näol," rääkis Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

Väga paljud noored on hakanud mõtlema, mida saab sama raha eest näiteks Tallinna ümbruses või Tõrvas.

"Vaata neid hindu – mis sa saad Tartus, mis sa saad Tõrvas endale ise ehitades – oma loomingu ja oma kätega. Sa saad rohkem," rääkisid Lille ja Neumann.

"Sa saad siia sajaruuduse maja sama raha eest, mille eest sa saad näiteks Tartusse või Tallinna kahetoalise korteri. See on ikkagi valikute küsimus," ütles Ruusmann.

Et Tõrva noorte perede elurajooni peetakse pilootprojektiks, on seal lahendatud ka laenuprobleem – kui krundi ja hoone turuväärtusest jääb pangast laenu saamiseks väheks, saab puuduva osa Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu.

Järgmisel aastal võiks juba ehitamiseks minna. Tulevased elanikud kaaluvad sedagi, kas ehitades annab midagi koos teha, et odavam ja kiirem oleks – näiteks või vundamenti valada.