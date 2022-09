Pevkur rääkis Stoltenbergiga Ukrainast ja Eestisse diviisi juhtimisstaabi loomist

Pevkuri sõnul arutasid nad Eestisse diviisi juhtimisstaabi loomist ning Balti riikide kaitseplaanide uuendamist. Mõlemad protsessid peaksid lõpule jõudma järgmise aasta suvel Vilniuses toimuvaks NATO tippkohtumiseks.

Samuti räägiti Ukraina abistamisest raskerelvastuse ja talvevarustusega.

Teisipäeval Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga kohtunud Pevkuri sõnul on Kiievil lisaks relvastusele puudus ka laskemoonast.

"Peasekretäri sõnum mulle oli see, et me peame tegelikult kõik koos vaatama seda, millistes riikides moona tootmist on võimalikult lihtne ja kiire suurendada, sest kogused, mis Ukrainas erinevatest haubitsatest ja muudest raskerelvadest välja lastakse, on päris suured. Ukraina iga päev kaotab haubitsaid erinevatel põhjustel. Loomulikult nad neid ka remondivad. Detaile on seal oluliselt rohkem, aga üks on küll väga kindel, et Jens Stoltenberg seisab Ukrainaga koos," ütles Pevkur.