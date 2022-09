Fotod: Jõhvi raamatukogu korraldas kogukonnapäeva

Kireva kultuuriprogrammiga Jõhvi keskraamatukogu esimese kogukonnapäeva eesmärgiks oli meelitada raamatukogusse uusi lugejaid.

"Et rohkem inimesi leiaks tee raamatukogusse, sest need, kes juba käivad, need näevad meie plakateid ja üritusi. Aga need, kes veel ei tea, need võib-olla tulevad poest ja vaatavad, mis siin toimub, et "ahhaa, raamatukogu üritus, aga ma lähen panen ka end raamatukokku lugejaks kirja"," rääkis Jõhvi keskraamatukogu arendusjuht Tiia Linnard.

Kogukonnapäeva raamatulaadalt neli teost ostnud Valentine Nurgale meeldivad raamatud, sest nende lugemine on hea võimalus eemalduda argimuredest.

"Lugemine on minu jaoks väga tähtis, ma tunnen ennast tõesti nagu teises maailmas ja mulle meeldib lugeda. See on nii võrratu, et sa oled kõigest nagu eemal, sa oledki seal selle maailma sees," rääkis Nurk.

Jõhvi keskraamatukogu on koroonaajal valitsenud piirangutest ilusti taastunud.

"Praegu on küll selline aeg, et kuuled, et üks on koroonas ja teine on koroonas, aga rahvast käib praegu meil ilusti kohal: käivad lehte lugemas, käivad arvutit kasutamas ja raamatuid laenamas ning lasteüritustel. Praegu on küll selline õnnis aeg," lausus Linnard.

Kogukonnapäevast on Jõhvi keskraamatukogul plaanis kujundada traditsiooniline üritus.