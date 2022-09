Piret Hartman: oluline on spordivaldkonnas tegutsevate inimeste toimetulek

Liikumisharrastus algab küll tihti taristust, kuid oluliseks ja käivitavaks jõuks on meie treenerid. Minu prioriteet on nii kultuuri- kui ka spordivaldkonnas tegutsevate inimeste toimetulek, kirjutab Piret Hartman vastukajas Dmitri Dmitrijevi arvamusloole "Jalgpallihallide lisarahata jätmine on vastutustundetu" .

Kolm aastat tagasi algatas valitsus jalgpallihallide ehitamise erinevatesse piirkondadesse. Kõik 12 jalgpallihalli pidid valmima selle aasta lõpuks riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös. Riik investeerib igasse halli 1,5 miljonit eurot, kuid arusaadavalt on hindade kallinemise tõttu kasvamas ka ehitushinnad.

Selliste muredega seisame silmitsi igapäevaselt kõikides valdkondades. Neil omavalitsustel (kokku neli), mis alustasid jalgpallihallide ehitamist kohe, õnnestus osa hinnatõusulaineid vältida.

Hetkel on minu prioriteediks nii kultuuri- kui ka spordivaldkonnas tegutsevate inimeste toimetulek. Liikumisharrastus algab küll tihti taristust, kuid oluliseks ja käivitavaks jõuks on meie treenerid. Eestis on 1400 kõrgema kutsetasemega treenerit, keda riik toetab koostöös spordiklubide ja kohalike omavalitsustega. Kõrgetasemeliste treenerite käe all õpib üle 40 000 lapse.

Treenerite palk on aastaid püsinud paigal. Madal palk ei motiveeri uusi treenereid liituma ja süsteemi jääma. Selleks, et toetada nii treenereid kui ka nende käe all õppivaid lapsi, investeerib riik treenerite palkadesse 4,5 miljonit eurot. 2023. aastal tõuseb treenerite palk 1020 eurolt 1400 euroni ehk 37 protsenti.

Olukorras, kus igal kodumajapidamisel on inflatsiooni tõttu kahanenud ostujõud ja elanikud püüavad igal võimalusel raha kokku hoida, peab riigi peamine eesmärk olema meie inimeste toimetuleku ja kindlustunde tagamine.

Spordi- ja liikumisvaldkonnas oleme saavutanud väga olulisi võite, kuid ees seisab mitmeid väljakutseid näiteks terviseradade korrastamise ja taristu väljaehitamisega. Töö spordi nimel jätkub. Kultuuriministeerium koos partneritega annab endast kõik oleneva, et järgmisel aastal toimuval liikumisaastal käivituks Eestis meie elanike tervist edendav liikumispööre.