Dmitri Dmitrijev: jalgpallihallide lisarahata jätmine on vastutustundetu

Esmaspäeval avaldas kultuuriministeerium uuringu, millest selgub, et mitteaktiivsed ja väheaktiivsed on 57 protsenti õpilastest ning 58 protsenti täiskasvanutest. Midagi üllatavat neis numbrites ei olnud, sest rasvunud ja mugavuselust viimast võtvate inimeste suurenevast hulgast on aastaid räägitud.

"Eesti vajab liikumispööret - süsteemset liikumisharjumuste muutmist, et kogu Eesti liiguks. Piisav liikumine on üks lihtsamaid, efektiivsemaid ja odavamaid tervelt elamise viise," teatas kultuuriminister Piret Hartman.

Suurepärane, minister on probleemi omaks võtnud ja asub tegudele, mõtlesin endamisi. Aga neljapäeval teatas seesama minister, et ei toeta Viimsi ja Jõhvi jalgpalli sisehallide ehitamiseks lisaraha eraldamist. Võta nüüd siis kinni, kas Hartman toetab liikumisharjumuste muutmist või mitte. Tundub, et õige vastus on "ei".

Kolmapäeval lõhkas Eesti kuni 19-aastaste noormeeste jalgpallikoondis Poolas üllatuspommi, kui Euroopa meistrivõistluste valikturniiri raames alistati Itaalia 2:0. Saapamaa täiskasvanute koondis on mäletatavasti valitsev Euroopa meister. See näitab, et meie jalgpallil on lootust.

Jah, Eesti rahvusmeeskonnal ei ole praegu parimad ajad, kuid järjest rohkem meie noori talente leiab tee välismaiste tippklubide akadeemiatesse. Mõistagi on piiri taga tugevam konkurents ja suuremad võimalused tulevastele tööandjatele silma jääda. Kuid usutlustes rõhutavad jalgpallurid ka suuri erinevusi treeningutingimustes.

Islandi jalgpallihallide näidet on siinses meedias korduvalt rõhutatud, kuid eeskujude otsimiseks ei pea nii kaugele kiikama. Ka Soomes, Rootsis ja Norras on aru saadud, et talvistes tingimustes "uisutamisega" suurt kala ei püüa.

Keskerakonna algatatud projekti "Jalgpallihall igasse maakonnakeskusesse" toel on valminud hallid Haapsallu, Viljandisse, Tartusse ja Raplasse. Tuleval aastal jõuab sama kaugele Pärnu, ehitus on pooleli Rakveres. Riik on eraldanud raha ka Narvale, Paidele, Jõgevale ja Kuressaarele.

Jalgpallihall pakub eriti just talvistes tingimustes mugavaid treeningtingimusi ka kooliõpilastele ja teiste spordialade harrastajatele. Seetõttu pean kultuuriministri otsust vastutustundetuks ning viited "riigieelarve pingelise seisule" ei ole tõsiseltvõetavad. Maksulaekumine on prognoose märkimisväärselt ületanud, küsimus on prioriteetides. On suur oht, et omavalitsustele käib riigi lisaabita niivõrd mastaapsete projektide ehitamine üle jõu.

Piret Hartmani otsus peegeldab ilmekalt valitsuse suhtumist kohalikesse omavalitsustesse: saage ise hakkama! Valitsus on andnud Viimsi ja Narva jalgpalluritele ühese sõnumi, et talvel jätkuvad treeningud lahtise taeva all, paukugu väljas kasvõi 20-kraadine pakane. Narva Transi meeskonnal ei jäänud näiteks mullu muud üle, kui Haapsallu treeningulaagrisse sõita. Viimsi palluritel ei ole Tallinna hallidesse asja, sest need on niigi ülekoormatud.

Dmitri Dmitrijev on riigikogu jalgpalli toetusrühma esimees (Keskerakond).