Tori esimesel näitusmüügil leidis mitu hobust uue omaniku

Mitmes riigis, näiteks Saksamaal, Belgias ja Hollandis korraldatakse eri hobusetõugude müügi- ja oksjonipäevi regulaarselt. Nüüd toimus selline müügipäev esimest korda Eestiski, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohal oli 17 suksut, neist seitse eesti ja kümme tori tõugu. See on aretaja võimalus näidata, mida ta on teinud, ostjad ja huvilised saavad aga tutvuda aretustöö tulemustega, rääkis Tori hobusekasvanduse hobumajandusjuht Agris Juhkov.

Hobuste hinnad olid 650 kuni 7000 euroni, vanemad loomad olid odavamad.

"Ma arvan, et esimese korra kohta saab ikka rahul olla. Eks uued traditsioonid ja nende sissejuurutamine on kindlasti uus tegevus ja kõigi jaoks uus olukord, aga kusklilt peab ju alustama ja edasi minema," ütles Tori hobusekasvanduse hobumajandusjuht Agris Juhkov.

Kuigi noortele hobustele oli esitlus võõras tegevus, millega nad polnud varem kokku puutunud, said kõik väga hästi hakkama. Aeg-ajalt tuleb mõni armsaks saanud suksu maha müüa, kui kari juba liiga suureks kasvab, tõdesid hobusekasvatajad.

"Eks ikka on kahju, aga meil on juba hobusekari läinud nii suureks, et praegu on 32 hobust. See on loomulik protsess, et osad peavad lahkuma perest. Suuremad peavad minema nii-öelda sõjaväkke. Me müüme neid hobuseid 3500 pluss käibemaks," ütles hobusekasvataja Aivar Merila.

Näitusmüügi korraldamist peab Merila heaks ideeks, kuid esimese korraga on raske massideni jõuda.

"Ma arvan, et see on väga tänuväärne, see võiks edaspidi olla väga hea ettevõtmine. Aga tänagi on tore, vajalik," lisas ta.

Hobusekasvanduses ongi otsustatud, et igal aastal toimub kaks üritust: täkupäev kevadel ning märade ja noorhobuste näitusmüük sügisel.