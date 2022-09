Elektrikatkestuse hoiatus on viinud vanemad inimesed matkapliite soetama

Eelmisel neljapäeval kõlanud peaministri pöördumine, kus viidati ka võimalikule elektrikatkestusele, on poodidesse toonud varumisest huvitatud vanurid, kellel soov üks – leida endale sobiv matkapliit, mida gaasiga kasutada.

Kui varem käis Matkamaailma kaupluses peamiselt ikka see, kellel plaan loodusesse minna, siis pärast peaministri telepöördumist on klientuur hulga kirjum.

"Tulevad vanemad inimesed, tulevad nimekirjaga, kodus on tehtud eeltöö ära ja enamjaolt ikkagi teatakse, mida tahetakse," ütles Matkamaailma klienditeenindaja Mariliis.

Ostuhuvilised, vanusega 70+ eesotsas, tahavad taskulampe, veefiltreid, veepuhastustablette ja magamiskotte. Kõige nõutum kaup on reedest saati aga matkapliidid ja gaas.

"Mingi hetk ikkagi me müüsime gaasiriiuli tühjaks, siin ei olnud suuri gaasiballoone enam võtta. Inimesed seda pisikest ballooni võib-olla ei tahtnud, et "noh, sellega nii palju ei saa"," rääkis Mariliis.

Eelmise aastaga võrreldes on Matkamaailma gaasimüük kahekordistunud.

Suurima, 300-protsendilise kasvu on teinud aga matkatoitude müük. Motoneti kaubamajas, kust leiab ka matkatarvete osakonna, tõusis käive päev pärast peaministri pöördumist kahekordseks ja kaupluse juhataja Tomi Ranta sõnul on müük ka sel nädalal hea.

"Ei saa öelda, et hoitaks kokku. Võetakse ikka korralikku kaupa ja olenemata hinnast. Võiks öelda pigem niipidi, et generaatoritest läksid kõigepealt kõige suuremad, kallimad generaatorid," selgitas Ranta.

Joogiveepuhastustabletid müüdi Motonetis sootuks läbi, alles jäid joogivee konservandid. Gaasi müük hoogustus nii grillgaasi kui ka väikeste matkagaaside näol, mille müük kümnekordistus.

Üleelamisinstruktor Erki Vaikre ütles, et paanikaks pole põhjust, kuid varumist peab ta mõistlikuks.

Suuremaks voolukatkestuseks on enamikus Eesti majapidamistes sobivad asjad Vaikre sõnul olemas.

"Kui mul on küsimus selles, et mõtlen, vool läheb ära, kütet ei ole, ostan ulmekallid magamiskotid, samas mul on kodus kapis tekid, varukardinad, sooje riideid – ma ei peaks ilmtingimata seda väljaminekut tegema," selgitas ta.

Vaikre soovitab mõelda ka sellele, mis saab siis, kui kraanist vesi enam alla ei lähe ja ei saa pesta ennast ega nõusid.

Aga kui elektrikatkestust ei tulegi, ei ole varumine ikka asjata – siis tasub kõik kraam loodusmatkal proovile panna.

"On hea olla alati valmis, aga mitte hirmuga. Miks mitte seda varustust, mis siit on kokku krabatud, kasutada lihtsalt niisama loodusesse minekul ka ära," ütles Mariliis.