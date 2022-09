Tallinna-Tartu maanteel saab sõita uuel Võõbu-Mäo teelõigul

Esialgu on liiklus ühel maanteeniidil 1+1 sõiduradadel ja maksimaalne piirkiirus 90 km/h, kuna teisel maanteeniidil jätkuvad veel ehitustööd, teatas transpordiamet. Aasta lõpuks on kavas jõuda ehitustöödega niikaugele, et neljarajaline teelõik on liiklusele täies mahus avatud.

Valmiv neljarajaline teelõik võimaldab senisest ohutumat ja kiiremat ühendust Eesti eri linnade vahel ja teekond on võrreldes endise maanteetrassiga on ligikaudu kaks kilomeetrit lühem.

16-kilomeetrise Võõbu–Mäo teelõigu ehitaja on AS GRK Infra ja ehituse maksumus 58,7 miljonit eurot.