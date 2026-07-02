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Tallinna-Pärnu maanteel saab reedest sõita uuel teelõigul

Eesti
Konuvere sillad
Konuvere sillad Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Alates 3. juulist suunab transpordiamet Tallinna–Pärnu–Ikla maantee Haimre–Konuvere 2+2 teelõigul maantee liikluse osaliselt uuele valminud teelõigule.

Valminud on ligikaudu 1,8 kilomeetri pikkune uus teelõik, millest liiklejatele avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilomeetrit. Tegemist on esimese valminud lõiguga objektil, kus liiklejad saavad sõita uuel teekattel.

"See on märgiline samm Haimre–Konuvere neljarajalise maantee ehitusel, mis annab liiklejatele esimest korda võimaluse kasutada valmivat taristut. Liikluse suunamine uuele lõigule võimaldab ehitustöödega olemasoleval teel jätkata," ütles transpordiameti põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov.

Haimre–Konuvere lõigu väljaehitamise eesmärk on liiklusohutuse suurendamine, maantee läbilaskvuse ja sõidumugavuse parandamine ning julgeoleku tagamine, kohandades taristut militaartranspordi vajadustele.

Projekti raames rajatakse teelõigule eritasandiline Konuvere liiklussõlm, kaks autotunnelit ja kaks ulukite läbipääsu.

Konuvere sild üle Vigala jõe rekonstrueeritakse ühe sõidusuuna jaoks ning lisaks ehitatakse uus sild teise sõidusuuna tarbeks. Samuti on tööde käigus plaanitud rekonstrueerida ja avada kohalikule liiklusele Konuvere kivisild, et vältida aeglase tehnika liikumist maanteel.

Töid teostavad Verston Eesti OÜ ja Järelpinge Inseneribüroo OÜ.

Tööde kogumaksumus on 37,15 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustöid kaasrahastab osaliselt Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) läbi sõjalise mobiilsuse meetme.

Tööde valmimise tähtaeg on 2027. aasta sügisel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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