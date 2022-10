Säästlikuma gaasikatla ostja peab halvemal juhul kevadeni järjekorras ootama

Gaspre juhatuse liige Epp Jürme ütles ERR-ile, et klientuur, kes soovib oma eramut või korterit gaasiga kütta, on praktiliselt ära kadunud. Kardetakse mitte üksnes kallist hinda, vaid ka gaasinappust.

Praegune trend on aga vanade gaasikatelde vahetamine uute ja säästlikumate vastu, neid küsitakse ettevõttelt palju. Korteriühistute ja teiste ühiskondlike hoonete soovile oma katlamajas olevaid vanu gaasikatlaid välja vahetada saab ettevõte vastu tulla, sest suuremate võimsustega ehk alates 50-kilovatiseid gaasikatlaid on võimalik praegu lääne turult kätte saada.

Probleem on väiksemate võimsustega ehk eelkõige korterite ja ridaelamute katelde väljavahetamisega.

"Tundub, et teatud komponentide tarnetega on tehastel raskusi, eriti elektroonikaga. Tarneprobleemid hakkasid süvenema juba

koroonaajal, mil osa tehaste töö oli häiritud. Seda näeme praegu küll väga

palju, et võiksime veel rohkem erakliente rõõmsamaks teha, kui meil

oleks, mida pakkuda. Just neid korteritesse sobivaid mudeleid," nentis Jürme.

Gaspre põhiline tarnepartner on Robert Bosch Termotecnik, kelle tehased asuvad Saksamaal, Türgis ja Portugalis. Jürme märkis, et kui teatud mudeleid, mis tulevad Saksamaa tehastest, veel kuidagi liigub, siis teistest tehastest kauba kätte saamine on keeruline, et mitte öelda võimatu - keegi ei oska isegi prognoosida, millal tarneahelad jälle avanevad. Kliendid küsivad pakkumisi ka teistelt firmadelt, kuid probleem on üleeuroopaline.

"Mõnede mudelite puhul tõstame käed üles ja ütleme, et ei tea, millal

saab - katsuge see talv vastu pidada, võib-olla järgmisel kevadel hakkab

midagi liikuma," nentis ta. "Mingid tellimused on meil üleval maikuust.

Hinnakirju on muudetud mitu korda poolaasta jooksul, aga osa kaupa on ikka defitsiit."

Ettevõttel on palju ootel olevaid objekte, kortereid ja inimesi. Kui esimene koorem kauaoodatud gaasikatlaid tuleks, oleks kliendid neile olemas, aga kas see tuleb ja millal olukord normaliseerub, ei ole Jürme sõnul teada.

Viessmanni gaasikatelde müügi ja hooldusega tegeleval Katlaabi OÜ-l läheb katelde müük väga hästi, kinnitas ettevõtte juhatuse liige Aivar Kaljur. Kevadel pärast Ukraina sõja algust oli tema sõnul kaks-kolm kuud täielikku vaikust, sest inimesed ei teadnud, kas gaasi üldse jagub ja millise hinnaga.

"Keegi ei julgenud midagi teha. Kellel katel puruks, tellis ikka, aga kui alles hakkas läbi minema, siis mõeldi ja oodati ning alles sügisel hakati tegutsema," tõdes ta. "Katelde müük pole kunagi olnud parem kui sellel sügisel. Saaks ainult katlaid nii palju."

Olukorra põhjuseks on tema sõnul lisaks kevadisele müügipausile ka asjaolu, et gaasikatlaid hakati massilisemalt paigaldama aastatel 2003-2006 ja nende eluiga hakkab nüüd lõppema. Kui eramaja elanik võib otsustada hoopis soojuspumba kasuks, siis kortermajades ei ole inimestel sageli ka muid alternatiive.

Katlahoolduse järjekord ulatub üle kuu aja

Kasvanud on ka gaasikatla hoolduse järjekord, kuid see ei ole praegusel aastaajal erakordne.

Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm ütles, et praegu katlahooldust tellides saab aja novembriks. Ka Gaspres tuleb hooldust oodata kuu aega või veidi kauemgi.

"See on sügiseti täiesti tavapärane," ütles Tumm. "Lihtsalt kütehooaja algul tegeldakse katla regulaarhooldustega ja sügisel venivad järjekorrad alati pikemaks."

Katlaabi esindaja sõnul ei lase nemad järjekordi siiski nii pikaks venida ja saadavad tehniku kohale nädala jooksul.