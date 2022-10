Presidendid: Eesti ja Soome on valmistunud energiataristu rünnete tõrjumiseks

"Arutasime seda teemat ka eilsel riigikaitsenõukogul, jutuks oli ka (Eesti ja Soome vahelise gaasitoru - toim.) Balticconnectori turvalisus," rääkis Karis teisipäeval Kadriorus antud pressikonverentsil. "Õnneks see ühendab kahte sõbralikku riiki ja see vähendab riski. Praegu minu teada ohtu ei ole ja me suudame seda kaitsta. Aga valvas peab ikka olema," rõhutas riigipea.

Karis avaldas lootust, et päriselus olukord siiski nii kaugele ei lähe nagu juhtus Nord Streami gaasitrassidega, mis Rootsi ja Taani vahelistes vetes seni teadmata põhjusel plahvatasid.

"Usun, et meie ametnikud teevad kindlasti väga head koostööd selles osas," ütles Niinistö. "Soome riigiametnikud on tegutsenud pikalt sabotaažide ennetamiseks, eriti taristuobjektide suhtes. See puudutab ka Nord Streami vastu toime pandud rünnakuid. Seal kasutatakse erinevaid põhjalikke kaitsmise viise," rääkis Niinistö.

Ta viitas ka Eesti liikmesusele NATO-s ning Soome alliansi liikmeks saamise protsessile, mis peaks võimaldama mõlemal riigil saada piisavalt infot kahe riigi vaheliste elektrikaablite ja gaasitrassi kaitseks.

Küsimusele Soome tuumajaamade turvalisuse kohta viitas Niinistö sellele, et nende läheduses asub ka Venemaa suuruselt teine linn Peterburi.

"Muidugi on tuumajaamad väga tundlikud objektid ja me oleme nende turvalisuse tagamiseks väga palju tähelepanu pööranud juba enne sõja algust Ukrainas. Ma arvan, et Soome ametivõimud arvestavad kõigi võimalustega," rääkis Niinistö. "Teisalt kuna ka Peterburi jaamadele üsna lähedal, siis arvan, et ka seda osatakse arvestada. Aga ma hea meelega ei hakkaks konkreetse ohu üle arutama," lisas Soome president.

Presidendid rääkisid oma pressikonverentsil ka Venemaa agressioonisõjast Ukrainas, Soome liitumisest NATO-ga ning laiemalt julgeolekust.