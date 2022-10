Andersson: Rootsi jätkab Taani ja Saksamaaga Nord Streami lekete uurimist

Anderssoni sõnul on Rootsi juurdlus vastupidiselt Spiegelis väidetule hoopis kiiresti edenenud ning uurijad on vee alt välja toonud olulist tõendusmaterjali, mida parasjagu analüüsitakse.

"Minu teada küll ei vasta see uudis tõele. Me töötame selles juurdluses koos Saksamaa ja Taaniga. Vastupidist kuulsin ma uudisteagentuuridest," ütles Andersson.

Tema sõnul ei saa juurdluse praeguses järgus veel kindlalt öelda, nagu oleks plahvatused korraldanud Venemaa.

"Me ei tea, kes nende lekete taga on," sõnas ta.

Juurdlus on pooleli, aga vajalikud järeldused juhtunust on Rootsi Anderssoni sõnul juba teinud.

"Mis puutub Nord Streami, siis esimene õppetund on, et me ei tohi sõltuda fossiilkütustest, mis pärit riikidest, millest me sõltuda ei taha. Me ei taha sõltuda Venemaast, kuid ka mitte teistest riikidest. Me peame kiirendama rohepööret. Me peame ise tootma oma energiat ka terve Euroopa Liidu mõttes," rääkis Andersson.

Rootsi peaminister usub, et juurdlus viiakse ruttu lõpuni ning tõde tuleb päevavalgele.