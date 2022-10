Läti kritiseeris Amnesty raportit

Inimõigusorganisatsiooni Amnesty International avaldas vastuolulise raporti, milles väidab, et Läti on pagulasi ja migrante oma piiril väärkohelnud. Läti välisminister kritiseeris raportit ja ütles, et organisatsioon on kaotanud igasuguse usaldusväärsuse.

Raporti kohaselt on Läti võimud surunud Valgevenesse tagasi piiri ületanud pagulasi ning migrante. Samuti on sama kategooria isikuid raporti kohaselt ebaseaduslikult kinni peetud ja piinatud.

Läti välisminister Edgars Rinkevics kritiseeris neljapäeval raportit teravalt.

"Amnesty on kaotanud igasuguse usaldusväärsuse ja see raport tõestab veelgi, et kunagi austatud inimõigusorganisatsioon on allakäinud. Läti lükkab need võltsitud süüdistused tagasi," ütles Rinkevics.

Amnesty maine on viimaste kuude jooksul märkimisväärselt langenud.

Organisatsioon avaldas augustis skandaalse raporti Ukraina relvajõudude kohta. Amnesty väitel pidanuksid Ukraina väed sõdima ainult seal, kus Ukraina tsiviilisikuid ei ole.

Amnesty kritiseeris juunis karmilt ka Leedu põgenikekeskusi ning on teinud sarnased raportid ka Valgevene ning Poola kohta.