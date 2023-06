Poola ja Leedu kardavad Valgevene viisavabadusest uut rändekriisi

Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko allkirjastas dekreedi, mis lubab 73 riigi – sealhulgas Lähis-Ida, Aafrika ja Ladina-Ameerika riikide – kodanikel reisida viisavabalt Valgevenesse, et osaleda seal toimuval iga-aastasel muusikafestivalil, mille ta on lubanud isiklikult avada, et edendada oma rahva globaalset integratsiooni, vahendas The Washington Post uudisteagentuuri Associated Press.

Festivali piletiomanikud pääsevad Valgevenesse viisavabalt 4.-23. juulini.

Leedu ja Poola valitsused näevad selles sammus aga ohtu, mis toob kaasa järjekordse migrantide sissevoolu, nagu see oli 2021. aastal, kui Valgevenest püüdis Euroopa Liitu pääseda tuhandeid iraaklasi, afgaane, süürlasi ja teisi, keda Minsk kohale meelitas ja piirile saatis.

Leedu ja Poola valitsused kahtlustavad nüüd Valgevene võime sarnase olukorra taaskorraldamises.

Poola eriteenistuste ministri asetäitja Stanislaw Zaryn süüdistas, et Venemaa ja Valgevene võivad proovida seda suvise viisavabaduse programmiga korrata. Ta väitis, et eesmärk oli destabiliseerida Euroopat, sealhulgas Poolat, luues Valgevenest läände viiva ebaseadusliku rändetee.

"Plaanitav viisavabadus võib kaasa tuua inimeste sissevoolu suurenemise Valgevenesse, mida Lukašenka talitused kasutavad meie idapiiril läbiviidava hübriidoperatsiooni intensiivistamiseks," kirjutas Zaryn Twitteris.

Poola ehitas Valgevene piirile tara vastuseks kümnete tuhandete, peamiselt Lähis-Idast ja Afganistanist pärit migrantide saabumisele aastatel 2021–2022. Poola piirivalvurid teatavad iga päev kümnetest Valgevenest saabuvate Aafrika ja Lähis-Ida päritolu migrantide katsetest ebaseaduslikult Euroopa Liidu territooriumile siseneda.

Leedu valitsus arvab, et Valgevene võib 11.-12. juulil pealinnas Vilniuses peetaval NATO tippkohtumise ajal üritada korraldada piiril provokatsioone Lähis-Ida migrantide abil, ütles Leedu riigipiirivalveteenistuse ülem Rustamas Liubajevas.