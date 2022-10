"Siin me oleme": liigne kehakaal on eestlaste jaoks aina suurem probleem

Ehkki meie inforuum on tiine kõikvõimalikest trenni- ja toitumisnippidest, kuidas hoida tervislikku kehakaalu, seisame silmitsi 21. sajandi varjatud pandeemiaga – rasvumisega. Iga viies inimene on Eestis rasvunud ning lihtsat retsepti, mis meid iseenda käest päästaks, ei ole. Tänaõhtune ETV saade "Siin me oleme" räägib inimestega, kes on hädas liigse kehakaaluga.

Kehakaal on delikaatne teema ja paraku ka tabu. Küsimusele, miks ja kuidas kaal kasvab, on keeruline üheselt vastata – igal inimesel on omad põhjendused. 28-aastane tartlanna Liisa mäletab seda, et ta on liiga suur, juba lapsepõlvest saadik.

"Ma mäletan mälestust lasteaiaeast, ma arvan, et ma võisin olla neljane. Ma pidin ennast ise riidesse panema ja mul olid sukkpüksid, mis ei tahtnud jalga minna. Pärast täiskasvanuna sa saad aru, et see ei olnud mitte sellepärast, et mina olin liiga suur või mittestandardne või vale, aga lihtsalt sukkpüksid olid väiksed ja ma olin kasvav laps ja sõna otseses mõttes ma kasvasin välja neist. Aga see tunne, et ma olen liiga suur ja see häbi ja see väga vastik tunne on käinud minuga praktiliselt terve elu kaasas. See pidi olema veel enne seda, kui ma olin neljane," rääkis Liisa.

Ka 57-aastane bussijuht Tiia mäletab, et oli teistest suurem juba lapsena. Laste sündides hakkas aga kaal lausa mühinal tõusma.

"Ma olen terve elu olnud maiasmokk. Kommid, šokolaad, kõikvõimalikud küpsetised. No ahi huugas mul praktiliselt kogu aeg," rääkis Tiia, et lisaks sellele sõi ta kodust ära ka lastele ostetud kommid. Tiia magusaarmastus viis selleni, et naine kaalus lõpuks üle 145 kilo.

"Ma ei julgenud kaalu peale minna, mul oli tohutult häbi, kui keegi nägi, et ma kaalu peale läksin," meenutab Tiia, kes sai lõpuks abi maovähendusoperatsioonist.

Kuivi numbreid uurides selgub, et just mehed on need, kes veavad rahvastiku trendi rasvumise poole. Eriti järsult on alates 2020. aastast kasvanud vanemas keskeas rasvunud meeste hulk. Vello Teder, kes on Arukülas kohalike terviseradade hooldaja, on selle trendi esindaja ja isegi üllatunud, mis temaga toimub. 57-aastane Vello hakkas vaikselt kaalu koguma pärast suitsetamise mahajätmist kahekümnendate lõpus.

"Mida ma ise fikseerisin, oli 164, mis ma kaalusin," tunnistas Vello. "Lõpuks on mõnesaja meetri kõndimisega raskusi. Peab puhkama ja ähkima ja vaatama, mis toimub."

Kuigi Vello on sportides ja toitumist jälgidas vahepealsel ajal ka kaalu alla saanud, on see viimasel ajal taas kasvama hakanud.

Kas rasvumispandeemiat on võimalik kuidagi kontrolli alla saada ja kuidas ülekaal ühiskonnale mõjub, räägivad saates ka kardioloog Margus Viigimaa ja inimeste söömiskäitumist uuriv Uku Vainik.

"Siin me oleme" on ETV eetris esmaspäeva õhtul kell 20.