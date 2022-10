Kohus ei rahuldanud näitleja Anthony Rappi kaebust Kevin Spacey vastu

USA Manhattani kohus ei rahuldanud näitleja Anthony Rappi kaebust, kes süüdistas Kevin Spacey't seksuaalses ahistamises. Skandaal sai alguses 2017. aastal, kui Rapp teatas, et Spacey oli üritanud teda 1986. aastal võrgutada.

Vandekohus otsustas Spacey kasuks. Spacey eitas Rappi väiteid, et proovis teda seksuaalselt ahistada, vahendas The Wall Street Journal.

Rappi juhtum keskendus väidetavale kohtumisele, mis toimus Spacey kodus 1986. aastal. Rapp oli siis 14-aastane. Rapp väitis, et Spacey katsus teda ilma nõusolekuta ja pidi põgenema.

"Rapp ei tõendanud, et Spacey puudutas teda ja tema intiimseid kehaosi," teatas 11-liikmeline vandekohus.

"Härra Spacey on tänulik, et elab riigis, kus kodanike üle mõistab õigust erapooletu vandekohus, kes teevad otsuse tõendite põhjal, mitte kuulujuttude ja sotsiaalmeedia põhjal," teatas Spacey advokaat Jennifer Keller.

Rappi advokaat Richard Steigman polnud kohtu otsusega rahul. "Anthony rääkis kohtus tõtt," ütles Steigman.

Rapp väitis kohtus, et väidetav juhtum põhjustas talle tõsist emotsionaalset valu ja rikkus tema vaimset tervist. Rapp väitis, et see mõjutas tema edasist karjääri.

Spacey karjäärile andsid süüdistused seksuaalses ahistamises ja ebasündsas käitumises tõsise hoobi. Ta pidi loobuma peaosast teleseriaalis "Kaardimaja" ning Ridley Scotti filmis "Kogu maailma raha" vahetati välja kõik tema osalusega stseenid.

Spacey't ootavad ees veel järgmised kohtuasjad, kus teda süüdistatakse seksuaalkuritegudes.