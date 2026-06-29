Kohus lükkas tagasi Trumpi apellatsiooni seksuaalse ahistamise kohtuasjas

USA ülemkohus ei võtnud arutusele president Donald Trumpi apellatsioonkaebust tsiviilasjas, milles ta tunnistati vastutavaks kirjanik E. Jean Carrolli laimamises ja seksuaalses ahistamises.

New Yorgi vandekohus määras 2023. aastal Carrollile viis miljonit dollarit kahjutasu tsiviilasjas, mille kohaselt Trump ahistas teda 1990. aastatel seksuaalselt ning nimetas juhtumit hiljem sotsiaalmeedias väljamõeldiseks.

Trump eitas süüdistusi ja väitis korduvalt, et tsiviilprotsessi juhtinud kohtunik lubas õigusvastaselt esitada tõendeid, mis mõjutasid vandekohtunike arvamust.

Nagu tavaks, ei põhjendanud ülemkohus otsust jätta apellatsioonkaebus arutamata.

Tegu oli Trumpi viimase võimalusega tühistada vandekohtu ühehäälne otsus, mis tähendab, et tal tuleb maksta Carrollile määratud kahjuhüvitis.

Carrolli advokaat Roberta Kaplan märkis avalduses, et ülemkohus kinnitas lõplikult vandekohtu ühehäälse otsuse, mille kohaselt president Donald J. Trump ahistas E. Jean Carrollit seksuaalselt ja laimas teda.

Pärast kohtuotsuse teatavaks tegemist avaldatud pikas sotsiaalmeediapostituses teatas Trump, et jätkab võitlust "õigussüsteemi relvastamise ja õigussõja, sealhulgas naeruväärse laimusüüdistuse vastu".

"See kaasus on tegelikult suunatud Ameerika Ühendriikide ja kõigi selle alusväärtuste vastu ning midagi sellist ei tohiks enam kunagi ühegi teise presidendi ega presidendikandidaadiga juhtuda!" kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

"New Yorgi osariik kehtestas üürikeseks ajaks seaduse, mis ulatub tagasi aastakümnete taha, et mind ülekohtuselt vahele võtta. See oli spetsiaalselt minu jaoks kohandatud ja sellist ebaõiglust ei tohi lubada!" sõnas president.

Ülemkohtule esitatud pöördumises väitsid Trumpi advokaadid, et Carrolli kaitsja ei oleks tohtinud näidata vandekohtunikele 2005. aasta "Access Hollywoodi" videot, kus president räägib naiste käperdamisest ja suudlemisest.

Trumpi kommentaarid vandekohtu otsuse kohta viisid eraldiseisva kohtuasjani, kus teine vandekohus määras Carrollile laimamise eest 83 miljoni dollari suuruse kahjuhüvitise. Föderaalkohtunike kolleegium lükkas selle otsuse apellatsioonkaebuse septembris tagasi.

Ehkki Trump tunnistati vastutavaks Carrolli laimamises ja seksuaalses ahistamises, lükkas vandekohus tagasi süüdistuse vägistamises, nagu seda määratleb New Yorgi karistusseadustik.

Praeguseks 81-aastane endine ajakirjakolumnist Carroll kaebas Trumpi kohtusse seoses 1990. aastate keskel Manhattani kaubamaja proovikabiinis toimunud rünnakuga.

Viie miljoni dollari suuruse kahjuhüvitiseni viinud kohtuasi käsitles Trumpi 2022. aasta sotsiaalmeediapostitust, milles ta nimetas Carrolli väiteid "väljamõeldiseks" ja "pettuseks".

"See naine pole minu tüüp!" lisas Trump postituses.