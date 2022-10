Kaskokindlustuse hinnatõusu veab juhtumite kasv pandeemiaeelsele tasemele

Kaskokindlustuse hinnad on tõusuteel, kindlustuspakkujate sõnul on kasvu taga lisaks üldisele inflatsioonile ka kahjujuhtumite tõus, mis on jõudmas pandeemiaeelsele tasemele.

Kaskokindlustuse hind sõltub peamiselt nii auto vanusest, väärtusest, soovitud kindlustuse ulatusest kui ka varasemast kindlustus- ja kahjuajaloost. Samas kujundavad kindlustuspakkujad oma hinna erineva metoodika alusel.

"Paratamatult jõuab kogu ümberringi toimuv inflatsioon ka kindlustusteenuse hindadesse," märkis ERGO kindlustuse sõidukikindlustuse portfelli juht Kaido Naarits.

Naaritsa sõnul peab praeguse hinnatõusu mõistmiseks vaatama koroonapandeemia eelsesse aega. Pandeemia ohjeldamiseks rakendatud liikumispiirangud viisid alla liiklus- ja kahjusageduse. Seetõttu langetasid kindlustuspakkujad ka 2020. aasta esimeses pooles sõidukist ja kasutaja riskitasemest olenevalt hinda 20–30 protsenti.

"Seda hinnataset oli võimalik suhteliselt sarnasel tasemel hoida selle aasta alguseni," rääkis Naarits. "Tänane kindlustuse hinnatase on taastunud liiklus- ja kahjusageduse ning suurenenud väljamaksete tõttu liikunud tagasi 2020. aasta alguse tasemele."

Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Aleksei Žemkov tõi näiteks, et keskmine aastamakse oli liikluskindlustusel 2019. aastal 134 eurot, 2020. aastal 133 eurot ja mullu 102 eurot ehk statistika põhjal on liikluskindlustuse keskmine makse languses. Kahjude arv aga nüüd taas kerkinud 2019. aasta tasemele.

"Kui arvestada ka seda, et kahjusagedus on taastunud pandeemiaeelsele tasemele ja enamgi, siis hinnamuudatusi välistada ei saa," sõnas Žemkov.

"Oluline on ka kindlustusjuhtumite arv – 2019. aastal oli kindlustusjuhtumite arv 36 134, 2020. aastal oli kindlustusjuhtumite arv 29 746 ning eelmisel aastal 35 892," rääkis ta.

Inflatsioon tõi remondikulude kasvu

Kahjusageduse taastumisele lisaks mõjutab kindlustushinda ka kiire inflatsioon. See tõstab nii sõidukite taastamise kui ka kindlustusjuhtumitega kaasnevate teenuste kulusid. Viimase puhul on kasvanud näiteks kulud asendusautodele.

"Kusjuures asendusauto kulude suurenemisel mõjuvad veel omakorda vajalike varuosade tarneprobleemid," märkis Naarits. Näiteks on näiliselt lihtsa remondi puhul tekkinud olukordi, kus tuleb varuosa oodata nädalaid, mistõttu peab kogu ootamise aja kasutama asendusautot.

Coop Panga Kindlustusmaakleri juhi Raivo Piibori sõnul jõuab hinnatõusu ka palgasurve. "Lisaks on üldine hinnatõus tõstnud ka varuosade hindu ja kasvanud on ka palgad ning seeläbi ka remondi töötundide hind, mis kõik kokkuvõttes samuti kindlustuse hindadele mõju avaldavad."

Samal ajal on märkimisväärselt tõusnud nii uute kui ka kasutatud autode hind.

PZU Kindlustuse sõidukikindlustuse grupijuhi Claude Kaasiku sõnul on viimase aasta jooksul nii liiklus- kui ka kaskokindlustuse kindlustusjuhtumite hüvitised tõusnud keskmiselt 20–25 protsenti. Kaasik näeb hinnatõusu taga peamiselt sõidukite taastamise hinnatõusu.

Remondikulusid tõstab ka see, et tänapäeva autodes kasutatakse üha rohkem tehnoloogiat. "See omakorda mõjutab ka kindlustusmakseid. See küll on vaid üks komponent kindlustushinna kujunemisel," ütles Kaasik.

"Kuidas hinnad edaspidi liiguvad, seda näitab aeg ning ennustusi siinkohal võimalik teha ei ole," ütles Kaasik.